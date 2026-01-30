Rättssakkunnig / kvalificerad jurist
Rättsenheten för infrastruktur och bostäder, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Söker du efter en spännande möjlighet att använda din juridiska expertis inom lagstiftningsarbete? Vi letar efter en engagerad jurist med intresse för samhällsfrågor som vill vara en del av vår rättsenhet. Här får du chansen att arbeta i en meningsfull miljö där du, tillsammans med andra kompetenta kollegor, kan utforska och bidra till viktiga frågor som formar samhällsutvecklingen.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör landsbygd, livsmedel och areella näringar, regional utveckling, transporter och infrastruktur samt bostäder och samhällsplanering.
Rättsenheten för infrastruktur och bostäder arbetar med juridiska frågor inom områdena transporter, bostäder och samhällsbyggnad. Rättsenheten söker nu en medarbetare som främst ska arbeta med lagstiftning och rättsliga analyser inom områden samhällsplanering och bostäder.
Arbetsuppgifterna i denna roll innebär att utarbeta lagrådsremisser, propositioner, departementspromemorior och författningstext bland annat inom plan- och byggregelverket. En viktig arbetsuppgift är att delta i arbetet med att förhandla fram EU-lagstiftning och i viss utsträckning även i annat internationellt arbete.
I uppgifterna ingår även att biträda med rättsutredningar och annat liknande arbete samt att lämna upplysningar och råd i juridiska frågor till departementets sakenheter och till den politiska ledningen.
Arbetet innebär i hög grad samarbete med andra enheter i Regeringskansliet, liksom kontakter med myndigheter och organisationer. I arbetet kan resor ingå, bland annat till Bryssel.
Publiceringsdatum2026-01-30Bakgrund
Vi söker dig som har en juristexamen. Det är meriterande om du även är hovrätts- eller kammarrättsassessor. Du ska ha aktuell erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete från domstol eller myndighet, bred juridisk kompetens och mycket god förmåga att göra djupgående rättsliga analyser. Det är meriterande om du har erfarenhet av lagstiftningsarbete inom Regeringskansliet och föreskriftsarbete på myndighet, särskilt inom plan och byggområdet. Det är även meriterande om du har kunskap om något av följande sakfrågeområden, samhällsbyggnad, bostäder och byggande eller transport. Vidare är det meriterande om du har goda kunskaper i EU rätt.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat.
Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
I denna roll är det särskilt viktigt att du har mycket god förmåga att göra djupgående rättsliga analyser av komplexa juridiska frågeställningar. Du har gott omdöme och kan göra korrekta avvägningar och prioriteringar i ditt arbete. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska, vilket är avgörande för att kunna kommunicera effektivt i både nationella och internationella sammanhang. Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Läs mer om Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet Övrig information
Tidsbegränsad anställning på cirka 7 månader med tillträde snarast. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta chef Jonas Ragell på 08-405 12 07. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Charlotte Wahlström på 08-405 97 58. Fackliga kontaktpersoner är Ivian Paulino Lorenzo ST, Lars Arell, SACO. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringverktyg senast den 17 februari 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering.
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör landsbygd, livsmedel och areella näringar, regional utveckling, transporter och infrastruktur samt bostäder och samhällsplanering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
