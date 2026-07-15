Ränteförvaltare till Swedbank Robur
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2026-07-15
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Bli en del av ett av Nordens största ränteteam med 14 förvaltare i framkant. Här får du arbeta nära erfarna kollegor och investera på både nordiska och internationella marknader inom räntor och krediter.Hos oss på Swedbank Robur har du en möjlighet att:
Bli en del av ett framgångsrikt och väl sammansvetsat förvaltarteam.
Arbeta i den utvecklande, kollegiala och ambitiösa miljö som kännetecknar Swedbank Robur.
Arbeta både tillsammans och individuellt för att nå Swedbank Roburs högt ställda hållbarhetsmål.
Bidra till ett mer hållbart samhälle genom vår roll som viktig finansiär.
Arbeta fokuserat med förvaltning, i nära samarbete med kunder och Swedbank Roburs säljorganisation.
I denna roll behöver du:
Har en relevant akademisk examen från universitet eller högskola.
Har dokumenterad och flerårig erfarenhet av den svenska och/eller internationella obligationsmarknaden.
Har ett genuint intresse för hållbarhetsfrågor samt god förståelse för hur hållbarhetsmål integreras i modern ränteförvaltning.
Är en lagspelare som trivs med att samarbeta nära andra, samtidigt som du tar ett stort eget ansvar för förvaltningens resultat och utveckling.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
Intresse för att förstå och dra nytta av de möjligheter som moderna it-system och digitala verktyg erbjuder inom förvaltning.
Hos oss kan du uppleva:
Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudande för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och friskvårdsbidraget.
"Bli en del av vårt team och...
få en betydande frihet i din förvaltning samt ett stort ansvar i rollen som portföljförvaltare. Vi kombinerar tydliga förvaltningsmandat med teamarbete och stark gruppkänsla, vilket ger dig goda förutsättningar att lyckas. Förvaltarrollen är bred och innefattar mycket kundkontakt, ambitiösa hållbarhetsmål och nära samarbete med externa parter och övriga avdelningar på Swedbank Robur – något som ger en omväxlande vardag och mycket goda möjligheter att utvecklas som förvaltare." Karin Beltzér, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2026-08-31. Urval och återkoppling kommer att påbörjas efter sommarledigheten, då rekryterande chef är på semester och åter i mitten av augusti. Har du frågor besvarar vi dem så snart vi är tillbaka. Tack för din förståelse – vi ser fram emot din ansökan!
Placeringsort: Stockholm City
Rekryterande chef: Karin Beltzér
Vänligen observera att rekryteringsarbetet kan ta lite längre tid än normalt då det är sommarsemester.
Vi vill göra dig uppmärksam på att bakgrundskontroll och drogtest kan komma att genomföras för denna roll om du går vidare i processen.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
#LI-Hybrid
#LI-MM1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "tt-swedbank-27392-19252". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedbank AB
(org.nr 502017-7753), https://jobs.swedbank.com
Landsvägen 40 (visa karta
)
172 63 SUNDBYBERG Arbetsplats
Swedbank Jobbnummer
10003621