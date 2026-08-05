Marketing Assistant inom Channel Marketing
Academic Work Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
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, Solna
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Brinner du för marknadsföring, kommunikation och projektkoordinering i en internationell miljö? Vi söker nu för vår kunds räkning en Marketing Assistant. Här får du en nyckelroll i att stötta Channel Marketing-teamet och deras globala partners. Ansök redan idag – vi tillämpar löpande urval!Publiceringsdatum2026-08-05Om tjänsten
Som Marketing Assistant stöttar du Channel Marketing-teamet med att leverera marknadsprogram, kommunikation och event. Du ser till att partners har rätt resurser och verktyg för att framgångsrikt främja våra kunders lösningar.
Du erbjuds
En spännande möjlighet att utveckla din karriär inom internationell marknadsföring. Rollen innebär stor variation, eget ansvar och en flexibel arbetsmiljö med bas i Norrort.
I denna tjänst förväntas du jobba tre dagar i veckan 8-17 från kontoret.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att taktiskt planera, koordinera och stötta den dagliga driften av företagets kanalmarknadsföring. Du översätter strategier till konkret partnerstöd och säkerställer att alla marknadsresurser är uppdaterade och lättillgängliga.
Koordinera distribution av nyhetsbrev, produktuppdateringar och säljmaterial till partners.
Hantera och organisera marknadsmaterial i partnerportaler och SharePoint-miljöer.
Stötta planering och genomförande av mässor, kundseminarier och webinarier.
Agera kontaktperson för marknadsrelaterade frågor från partners och interna team.
Säkerställa att allt material är uppdaterat och följer varumärkets riktlinjer.
Samarbeta med sälj- och produktteam för att leverera marknadsresurser i rätt tid.
Hantera lead-insamling och uppföljningsaktiviteter efter genomförda event.
Vi söker dig som
Studerar på eftergymnasial nivå inom marknadsföring (eller har annan relevant huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %).
Tar examen som tidigast januari 2028.
Har möjlighet att arbeta 3 dagar i veckan, varav minst 2 dagar är förlagda till kontoret.
1-3 års erfarenhet av arbete med marknadsföring, administration eller eventkoordinering.
Avancerade kunskaper i Microsoft Office-paketet (Word, Excel, PowerPoint).
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av arbete i partnerportaler eller SharePoint
Kunskap inom Partner Marketing eller Channel Marketing.
Erfarenhet av att arbeta i en internationell affärsmiljö.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Stresstolerant
Social
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NTRJPV". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
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113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10022367