Rammakere och produktionsmedarbetare
Nordenica AB / Glasgravörsjobb / Malmö Visa alla glasgravörsjobb i Malmö
2026-02-20
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordenica AB i Malmö
Händig och noggrann? Bli rammakare hos Nordenica i Malmö!
Gillar du att arbeta med händerna, har ett skarpt öga för detaljer och tycker att kvalitet på riktigt spelar roll? Då är det dig vi letar efter.
Nordenica är ett växande Malmöbaserat företag som säljer ramar och väggkonst online. Vi är stolta över att allt vi säljer produceras i vår egen verkstad - och nu söker vi en driven rammakare/produktionsmedarbetare som vill växa med oss.
Om rollen
Du kommer att arbeta praktiskt i vår ramverkstad och bli en viktig del av vårt flöde. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Tillverkning och montering av ramar
Inramning av prints och fotografier
Noggrann kvalitetskontroll och packning av ordrar
Allmänt förekommande produktionsarbete
Detta är ett varierande jobb där precision, tempo och känsla för finish är avgörande för att våra kunder ska få en perfekt produkt.
Vi söker dig som
Är genuint noggrann och sätter stolthet i att göra saker ordentligt.
Trivs med ett praktiskt och ibland fysiskt arbete.
Kan ta eget ansvar, men också är en schysst lagspelare.
Har ett lugnt fokus även när det är mycket att göra.
Erfarenhet av ramverkstad, snickeri eller liknande är meriterande, men inget krav.
Vi erbjuder
Hos oss får du en trygg heltidstjänst i ett kreativt bolag där vi jobbar nära varandra. Start sker enligt överenskommelse.
Unik fråga (obligatorisk i ansökan)
Vi vill veta hur händig du är! Berätta kort om något du har byggt, skapat eller fixat själv med händerna som du är stolt över. Bifoga gärna en bild.Publiceringsdatum2026-02-20Så ansöker du
Låter detta som du? Skicka ditt CV (som PDF), några korta rader om dig själv och ditt svar på frågan ovan till: work@nordenica.com
.
Vi går igenom urvalet löpande, så vänta inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: jobb@nordenica.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Rammakare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordenica AB
(org.nr 559304-4810)
Mor Marnas Väg 80 F (visa karta
)
212 91 MALMÖ Kontakt
Remco Groeneveld jobb@nordenica.com 0406540659 Jobbnummer
9755985