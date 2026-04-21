Quality Technician / Engineer
2026-04-21
Publiceringsdatum2026-04-21Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Här får du arbeta i en teknisk verksamhet där funktionstester, verifiering och kvalitetskontroller är avgörande för att produkter och processer ska möta högt ställda krav. Rollen kan formas som en mer junior Quality Technician eller en mer senior Quality Engineer, beroende på din erfarenhet och var du gör störst skillnad.
Du blir en viktig del av arbetet med testning, analys och kvalitetssäkring i nära samarbete med produktion, kvalitet och andra interna funktioner. Miljön präglas av tydliga metoder, återkommande verifieringstester och höga krav på dokumentation, spårbarhet och förbättringsarbete. Det här är ett spännande uppdrag för dig som vill arbeta nära både den praktiska testverksamheten och den fortsatta utvecklingen av testmetoder och kvalitetsprocesser.
ArbetsuppgifterDu genomför funktionstester, kvalitetskontroller och återkommande verifieringstester enligt testplaner och instruktioner.
Du dokumenterar testresultat, rapporterar avvikelser och säkerställer att dokumentationen är tydlig och spårbar.
Du ser till att mätutrustning används korrekt och att kalibrering följs upp enligt gällande arbetssätt.
Du deltar i felsökning och analys av testresultat för att identifiera orsaker och förbättringsmöjligheter.
Du samverkar med interna funktioner inom produktion och kvalitet för att säkra ett effektivt och kvalitetssäkrat arbetssätt.
Om du kommer in i den mer seniora inriktningen får du även ta fram testplaner utifrån kundkrav, standarder och interna specifikationer.
Du driver förbättringsåtgärder inom testmetoder, kvalitetsprocesser och produktförändringar, och följer upp att åtgärder ger önskad effekt.
Du kan också bli en viktig kontaktperson i kvalitetsfrågor gentemot kunder, leverantörer och myndigheter samt vägleda kollegor i test- och kvalitetsarbetet.
KravDu har teknisk utbildning, exempelvis YH, eller ingenjörsutbildning, alternativt motsvarande erfarenhet.
För den mer juniora inriktningen har du grundläggande förståelse för tekniska ritningar och krav samt arbetar noggrant och strukturerat med dokumentation.
För den mer seniora inriktningen har du flerårig erfarenhet av testning, kvalitet eller produktutveckling.
För den mer seniora inriktningen har du erfarenhet av felsökning, analys, kravhantering och arbete i projekt.
För den mer seniora inriktningen har du god förståelse för kvalitetsstandarder och processer.
MeriterandeErfarenhet av testning, produktion eller mätteknik.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan.
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7609577-1958841". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
