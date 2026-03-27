Quality Manager
2026-03-27
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Effektiv kvalitetsstyrning är viktigt i vår verksamhet och är en avgörande faktor för att uppfylla våra kunders förväntningar och krav. I rollen som Quality Manager har du ansvar för att kvalitetssäkra verksamhet inom kundkontrakt och projekt. Du arbetar löpande med både interna och externa kontakter och trivs med att hantera ett brett spektrum av frågor. Nyckeln till framgång är att hantera balansen mellan att vara en proaktiv stödfunktion och samtidigt bibehålla kvalitetsfunktionens oberoende och integritet.
I rollen ingår att:
* Vara övergripande kvalitetsansvarig i våra olika typer av kundprojekt - utvecklingsprojekt, produktionsprojekt och eftermarknadsprojekt.
* Agera som kontaktperson mot kunder och andra organisationers kvalitetsrepresentanter.
* Säkerställa att våra produkter uppfyller kundens kvalitetskrav samt våra interna krav.
* Godkänna, eller om nödvändigt avslå, leveranser.
* Utarbeta kvalitetsplaner och flöda kundkrav till övriga delar av organisationen.
* Planera och genomföra interna kvalitetsrevisioner och vid behov koordinera och delta vid externa kvalitetsrevisioner.
* Leda kvalitetsförbättringsaktiviteter, utbilda och stötta organisationen i verksamhetsutvecklingsfrågor.
* Samarbeta med olika funktioner såsom Design, Produktledning, Projektledning, Produktion och Inköp.
Arbetet utförs i en inspirerande och utmanande miljö där du får möjlighet att bidra till komplexa produkter. Du kommer tillhöra kvalitetsfunktionen för affärsenheten Fighter Core Capabilities i Stockholm och ingå i den lokala kvalitetsgruppen som består av nio seniora Quality Managers. Resor i tjänsten kan förekomma både nationellt och internationellt. Placeringsort är Solna.
För att lyckas i rollen behöver du vara operativ och självständig i ditt arbetssätt. Som person har du hög integritet, god förmåga att lyssna och kommunicera samt trivs med att arbeta med ständiga förbättringar. Du är ansvarstagande, lösningsfokuserad och får saker att hända, med en stark vilja att utveckla både dig själv och din omgivning. Du har förmågan att tänka strategiskt och kan samtidigt fokusera på avgörande detaljer när dessa påverkar kvaliteten i projektens eller verksamhetens leveranser. Slutligen är du flexibel och trivs i en omgivning som präglas av ständiga förändringar.
Du har följande kompetenser och/eller erfarenheter:
* Civilingenjörsutbildning eller motsvarande kunskaper och kompetens.
* Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
* Verksamhetssystem/kvalitetssystem
* Kvalitetssäkring och förbättringsarbete
* Interna och externa kvalitetsrevisioner
* Att utbilda i arbetsprocesser och förbättringsmetoder
* Arbete i komplexa projekt i en internationell miljö
* Verktyg och metoder för förbättringsarbete och problemlösning, som rotorsaksanalys och värdeflödesanalys
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_37769".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9823824