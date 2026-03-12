Quality Lab Operator/Technician
2026-03-12
Calderys Nordic i Höganäs söker en Quality Laboratory Operator/Technician.
I denna roll kommer du att utveckla dina förmågor inom testning och validering av produkter från vår produktion.
Ansvar
I denna roll kommer du att jobba med följande
Dagligen genomföra och dokumentera olika tester av material som producerats
Godkänna produktionsbatcher i samarbete med annan personal på labbet
Utfärda QC-certifikat
Hantera kvalitetsavvikelser
Vid behov genomföra inköp av förnödenheter och annat material till labbet
Uppdatera mätetal och labbets anslagstavla
Genomföra ankomstkontroll av råmaterial
Vara delaktig i förbättringsaktiviteter

Profil
Grundläggande kunskaper inom kemi och gärna en kemi eller teknisk utbildning
Erfarenhet från tidigare LAB arbete
Vet hur du genomför provtagning och analyser
God datorvana, kan använda excel och gärna andra system såsom SAP och PDM
B Körkort och även truckkörkort är en fördel
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Du är noggrann, har lätt för att samarbeta och kommunicera med dina kollegor
Tjänsten är på heltid, visstid med start så snart som möjligt, tom 2026-08-31. Skicka in din ansökan så snart som möjligt då vi kan komma att tillsätta tjänsten snarast.
Du kan ansöka till tjänsten via vår hemsidahttps://egmk.fa.us6.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX/job/3629/?utm_medium=jobshare&utm_source=External+Job+Share
OM OSS
Calderys Group
Calderys är en ledande global lösningsleverantör för industrier som arbetar under höga temperaturer. Koncernen är specialiserad på termiskt skydd för industriell utrustning med ett brett utbud av eldfasta produkter och avancerade lösningar för att förbättra stålgjutning, metallurgiska flussmedel och formningsprocesser.
Som ett internationellt företag med närvaro i mer än 30 länder och ett starkt fotavtryck i Amerika genom varumärket HWI, en medlem av Calderys, erbjuder vi våra anställda en värld av möjligheter.
Med ett arv på över 150 år och ett orubbligt engagemang för spetskompetens fortsätter vi att forma vår framtid genom lagarbete, kundfokus och ett proaktivt tänkesätt. Vi är den viktiga partnern för alla högtemperaturindustrier och vårt syfte placerar hållbarhet och innovation i hjärtat av vår verksamhet. Det återspeglar vår anledning att existera: att stödja våra kunder att bygga en bättre värld genom hållbara lösningar.
Våra värderingar är en drivande kraft i detta syfte: Vi är uthålliga, ansvarsfulla, mångkulturella och autentiska.
I vårt företag uppmärksammar prestation och lärande främjas. Våra tjänster och lösningar är beroende av våra medarbetares expertis och engagemang. Så vi säkerställer att de har utrymmet och möjligheterna att utveckla sin potential inom en miljö med mångfald, inkludering och samarbete. Det är en miljö för människor att växa, där varje dag är en ny dag och mer spännande än den förra.
Calderys - Forged in legacy. Fueled by excellence.
För mer information, besök Calderys.com
