Quality Engineer | Saab | Linköping
Experis AB / Civilingenjörsjobb / Linköping Visa alla civilingenjörsjobb i Linköping
2026-02-24
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som Quality Engineer i Linköping och bidra till hög kvalitet i tillverkningsmiljö? Jefferson Wells söker nu en Quality Engineer till SAAB för ett konsultuppdrag där du får arbeta nära produktionen, driva kvalitetsarbete och hantera avvikelser kopplade till inköpt material. Ett perfekt uppdrag för dig som vill utvecklas inom kvalitetsarbete i industrin.
Ort: Linköping
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Uppdragslängd: Långsiktigt konsultuppdrag
Om jobbet som Quality Engineer:
Som Quality Engineer hos Jefferson Wells, ute hos vår kund SAAB i Linköping, får du en central roll i det produktionsnära kvalitetsarbetet. Du arbetar operativt med avvikelsehantering, kvalitetsbedömning av inköpt material och driver reklamationer tillsammans med leverantörer och interna funktioner. Rollen innebär många kontaktytor och ett nära samarbete med produktion, inköp, konstruktion och Supplier Quality. Du blir en viktig del i att säkerställa att produktionen påverkas så lite som möjligt av kvalitetsavvikelser och att förbättringsarbetet drivs framåt.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Stödja produktionen vid kvalitetsbedömning av inköpt material.
Hantera avvikelser i produktionsmiljö.
Driva reklamationer och rotorsaksanalyser tillsammans med leverantörer och Supplier Quality.
Säkerställa att korrigerande och förebyggande åtgärder identifieras och följs upp.
Delta i och driva förbättringsarbete kopplat till kvalitet, processer och flöden.
Bidra till utveckling av kvalitetsrutiner och arbetssätt.
Samarbeta nära produktion, inköp, konstruktion och andra kvalitetsfunktioner.
Den vi söker:
Vi söker dig som trivs i en operativ roll nära produktionen och som har erfarenhet av kvalitetsarbete i industriell miljö. Du är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad, och du har lätt för att samarbeta med olika funktioner. För att lyckas i rollen behöver du ha god förståelse för avvikelsehantering och kvalitetsmetoder som rotorsaksanalys och 8D.
I övrigt söker vi dig som:
Har relevant akademisk examen eller motsvarande erfarenhet.
Har 1-3 års erfarenhet av kvalitetsarbete i produktion eller industri.
Har god förståelse för avvikelsehantering, rotorsaksanalys, 8D och riskanalyser.
Trivs i en operativ roll med många kontaktytor.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.
Hur du ansöker:
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos oss. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot din ansökan snarast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Industrigatan 5 (visa karta
)
582 77 LINKÖPING Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Håkan Kempel Hakan.Kempel@jeffersonwells.se +46730211833 Jobbnummer
9760960