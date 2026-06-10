Astma/KOL-sjuksköterska till Karla vårdcentral
Region Örebro län / Sjuksköterskejobb / Örebro Visa alla sjuksköterskejobb i Örebro
2026-06-10
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, Kumla
, Hallsberg
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Är du en engagerad och driven sjuksköterska med utbildning inom astma/KOL och ett intresse för utveckling, teamarbete och nära patientmöten? Då kanske du är vår nya kollega!
Karla vårdcentral ligger centralt på väster i Örebro och har cirka 10 500 listade patienter. Här arbetar omkring 50 kompetenta och engagerade medarbetare tillsammans för att ge våra patienter en trygg och kvalitativ vård. Vi har alla professioner samlade på vårdcentralen och arbetar aktivt med utveckling av verksamheten och nya arbetssätt. Hos oss får du möjlighet att arbeta självständigt inom ditt specialistområde samtidigt som du är en viktig del av vårt team. Vi strävar efter att förena god arbetsmiljö med hög patientsäkerhet och erbjuda en nära och tillgänglig vård till våra patienter.Publiceringsdatum2026-06-10Dina arbetsuppgifter
Arbetet som astma/KOL-sjuksköterska innebär självständigt mottagningsarbete med patienten i fokus. Du ansvarar för bedömning, behandling, uppföljning och patientutbildning inom astma- och KOL-vård. Arbetet innefattar bland annat spirometrier, rådgivning, läkemedelsuppföljning samt stöd till patienter i egenvård och livsstilsförändringar. I tjänsten ingår även sedvanligt arbete på vårdcentral såsom telefonrådgivning, mottagningsarbete och samverkan med övriga professioner. Vi träffar våra patienter både via fysiska besök, telefon och digitalt genom 1177 Direkt/Clinic24.
Vi söker dig som vill vara med och bidra till verksamhetens utveckling och som tycker om att arbeta i team med patientens bästa i fokus.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska med utbildning inom astma/KOL. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom primärvård och journalsystemet Cosmic.
Du har god samarbetsförmåga, är kommunikativ och har lätt för att skapa goda möten med både patienter och kollegor. Du är flexibel, ansvarstagande och ser utvecklings- och förändringsarbete som en naturlig del av ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. Tillsammans med 11 000 kollegor kan du skapa ett bättre liv för de vi finns till för. Hos oss finns meningsfulla och samhällsviktiga jobb där du kan göra skillnad i invånarnas vardag, hälsa och livskvalitet. Dygnet runt, året om, ansvarar vi för hälso- och sjukvård, tandvård och länets kollektivtrafik. Vi har också det regionala utvecklingsansvaret i länet och ett uppdrag att bidra till kulturlivet.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:487". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
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701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Vårdcentralschef
Irma Pasztor 019-602 95 27 Jobbnummer
9957884