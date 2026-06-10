Erfaren städare sökes Stockholm, deltid, 160 kr/h
Grusza, Mateusz Robert / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-06-10
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Nordiska Städkompaniet är ett växande städföretag med 4,7 ⭐ på Google. Vi söker 2 erfarna städare för hemstädning och fönsterputs hos privatkunder i Stockholm.
Vi erbjuder:
160 kr/h, vit lön med lönespecifikation
10–20 timmar/vecka beroende på uppdrag
Återkommande kunder = stabila, förutsägbara timmar
Flexibelt schema — du väljer vilka dagar och tider du kan
Liten arbetsgivare: snabba besked, direkt kontakt med ägaren
Krav — sök endast om du uppfyller ALLA fem:
Svenskt personnummer
Minst 2 års erfarenhet av professionell städning
Du kommunicerar på svenska
Icke-rökare
Kan visa polisutdrag före start
Så ansöker du: Skicka mejl med exakt dessa uppgifter:
Namn
Antal års städerfarenhet och var
Vilka dagar och tider du kan jobba
Var i Stockholm du bor
Bekräfta: personnummer ✓ icke-rökare ✓ kan jobba vitt ✓
CV och personligt brev
Ansökningar som saknar något av punkterna ovan besvaras inte.
Mateusz info.nordiskastad@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: info.nordiskastad@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Grusza, Mateusz Robert Arbetsplats
stockholm Jobbnummer
9957873