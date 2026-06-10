Lärare årskurs F-3 till Olaus Petri skola
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2026-06-10
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Gärdesskolornas vision är att vara det självklara valet för elever och föräldrar i vårt närområde. På Gärdesskolorna arbetar vi aktivt och medvetet med trivsel, trygghet, arbetsro på lektionerna och goda relationer som bas för ett positivt skolklimat där alla elever utvecklas utifrån sina förutsättningar såväl socialt som kunskapsmässigt.
Enheten består av två grundskolor och en anpassad grundskola på Östermalm; Gärdesskolan F-9 samt anpassad grundskola och Olaus Petri skola F-3. Tillsammans på de båda skolorna är vi cirka 650 elever och 120 medarbetare som arbetar mot målet en bra skola för alla.
På Gärdesskolorna arbetar vi kontinuerligt med att förbättra den pedagogiska lärmiljön samt med att utveckla det kollegiala lärandet. Vi har en skolkultur som präglas av höga förväntningar. Vår undervisning är strukturerad och varierad med en kombination av traditionella läromedel och digitala enheter.
Din roll
Nu söker vi en legitimerad lärare i årskurs F-3. Som lärare ansvarar du för planering, undervisning, dokumentation, bedömning samt utvärdering av de klasser du undervisar i. Tjänsten är förlagd till Olaus Petri skola och tjänstefördelad i årskurs 3 för läsåret 26-27. Du ingår i Olaus Petri skolas arbetslag där du samarbetar med kollegor och är en viktig del i det kollegiala lärandet för att skapa ny och fördjupad kunskap. För rätt sökande kan andra uppdrag att komma i fråga såsom arbetslagsledare.Publiceringsdatum2026-06-10Kvalifikationer
Du är legitimerad och erfaren i att undervisa i svenska, matematik, SO-ämnena, NO-ämnena, engelska, teknik och musik för årskurs 1-3. Du är också behörig att undervisa i förskoleklassen.
Du har minst 4 års dokumenterad erfarenhet av läraryrket.
Du har förmåga att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Du har förmågan att utveckla fungerande rutiner och klassrumsstrukturer.
Du har goda strategier för ledarskapet i klassrummet, så att du kan möta både elever i behov av stöd och elever i behov av extra utmaningar på ett adekvat sätt.
Du är väl förtrogen med skolans styrdokument (läroplan, värdegrund, kunskapskrav, bedömning) och utformar undervisningen i överensstämmelse med dessa.
Du tycker om utveckling och vill vara med och utveckla verksamheten.
Du är trygg och strukturerad.
Du har ett inkluderande förhållningssätt.
Dina förväntningar är höga på dig själv, dina kollegor och dina elever.
Du kan uppvisa goda referenser.
Du behärskar det svenska språket obehindrat i både tal och skrift.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning i Stockholms stad och tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk i en pågående omställningsprocess.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
I din ansökan motiverar du vad som intresserar dig med att arbeta på Olaus Petri skola.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningsperiodens slut.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Banérgatan 56 (visa karta
)
115 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Olaus Petri skola Kontakt
Fredrik Bjurenfors fredrik.bjurenfors@edu.stockholm.se 076-1244256 Jobbnummer
9957876