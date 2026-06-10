Vi söker legitimerad sjuksköterska inom kirurgisk akutvård i Sundsvall!
Technologist 365 AB / Sjuksköterskejobb / Sundsvall Visa alla sjuksköterskejobb i Sundsvall
2026-06-10
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eller i hela Sverige
Om jobbet 🩺
Vi söker legitimerad sjuksköterska inom kirurgisk akutvård i Sundsvall!
Hos Health Connect får du tillgång till högavlönade uppdrag med riktigt förmånliga villkor och trygg bemanning.
UPPDRAG & PERIOD
Vi söker just nu legitimerad sjuksköterska med erfarenhet inom kirurgisk akutvård. I denna roll kommer du att ansvara för att ge kvalitativ omvårdnad och bidra till en trygg och professionell vårdmiljö för patienterna.
Tidsperiod: 7 september – 29 november 2026
Omfattning: Heltid
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-06-10Om företaget
Health Connect är ett bemanningsföretag med säte i Göteborg. Vi erbjuder ett brett utbud av uppdrag över hela landet.
När du arbetar genom Health Connect kan du förvänta dig:
Konkurrenskraftig lön
ISO-certifierad verksamhet
Hjälp med resa och boende (om du önskar arbeta på annan ort).
Tjänstepension enligt ITP och försäkringar.
Hög servicenivå från erfarna konsultchefer.
Regelbundna konsultträffar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@healthconnect365.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Technologist 365 AB
(org.nr 559217-3321), http://www.healthconnect365.se Arbetsplats
Health Connect 365 AB Jobbnummer
9957883