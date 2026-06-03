Quality Control Coordinator
AAK Sweden AB / Administratörsjobb / Karlshamn Visa alla administratörsjobb i Karlshamn
2026-06-03
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Vårt verksamhetssyfte, Making Better HappenTM, beskriver vår strävan efter ständig förbättring.
AAK är specialiserat på växtbaserade oljor som är värdehöjande ingredienser i en rad populära konsumentprodukter. Vi gör dessa produkter godare, hälsosammare och mer hållbara. Med våra oljor kan produkternas sensoriska egenskaper förbättras, till exempel genom att göra konsistensen i premiumchoklad mjukare, växtbaserade burgare saftigare eller smördeg med lågt fettinnehåll frasigare. Genom att ersätta ingredienser med AAK:s växtbaserade alternativ kan våra kunder även optimera och effektivisera sin produktion. Med värdehöjande oljor och fetter hjälper vi våra kunder att lyckas bättre.
Kundgemensam produktutveckling samt en förståelse av vad "bättre" innebär för varje enskild kund är kärnan i vår verksamhet. Med våra flexibla produktionsanläggningar och omfattande expertkunskaper levererar vi våra värdehöjande produkter till en rad branscher, såsom choklad och konfektyr, bageri, mejeri, växtbaserade livsmedel, specialnutrition, foodservice och kroppsvård. Våra 4.000 medarbetare samarbetar tätt med våra kunder via 25 regionala försäljningskontor, 15 innovationscenter och med stöd från drygt 20 produktionsanläggningar.
AAK, med huvudkontor i Malmö, är noterat på Nasdaq-börsen i Stockholm och har strävat efter ständig förbättring i 150 år.
Vår anläggning i Karlshamn är en multifabrik. Här finns företagets alla verksamhetsområden representerade. Svenskodlad raps är en viktig råvara medan ett stort antal olika vegetabiliska fetter skeppas direkt till fabriken i Karlshamn från odlarländerna i Europa, Asien, Afrika och Amerika. Norden är en viktig hemmamarknad medan specialprodukter exporteras från Karlshamn över hela världen.Publiceringsdatum2026-06-03Om tjänsten
Quality Control (QC) utför laboratorieanalyser av råvaror, processprover och slutprodukter. Vi arbetar tätt tillsammans med vår produktion- och logistikavdelning. Då en av våra Quality Control Coordinators ska prova på annat arbete inom organisationen söker vi nu en ersättare. Ditt arbete som Quality Control Coordinator kommer innefatta:
• Koordinera avdelningens löpande kontakter med övriga delar av produktionsflödet.
• Ansvara för distribution av analyscertifikat.
• Ta emot, registrera, och vid behov, skicka prover till andra laboratorium, samt registrera analysresultat när dessa kommer tillbaka.
• Ansvara för avdelnings provarkiv och dokumentarkivering.
• Hantera avdelningens inköp och lager av förbrukningsmaterial och kemikalier.
• I tjänsten ingår det också att medverka till att förbättra avdelningens administrativa arbetsmetoder.
Tjänsten är ett vikariat under ett års tid, på dagtid med placering i Karlshamn.
Vem är du?
Du har studerat gymnasial utbildning inom natur, ekonomi eller administration. Liknande arbetslivserfarenhet och/eller eftergymnasiala studier inom område som vi bedömer som relevant är meriterande. Vi ser att du har goda kunskaper i Microsoft Office och det är meriterande med tidigare erfarenhet av arbete i SAP.
Koncernspråket är engelska och du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.
Personliga förmågor:
Då du har mycket kontakt med en mängd olika människor i och utanför företaget så är det viktigt att du gillar att arbeta med människor och är serviceinriktad. Bland personliga egenskaper värdesätter vi särskilt att du är noggrann, lösningsinriktad, har förmåga att ha ordning och reda samt kan prioritera för att nå uppsatta mål. På ett lugnt och metodiskt sätt kan du hantera många arbetsuppgifter samtidigt. Du gillar att arbeta både självständigt och i team.
Hos oss står initiativ, innovation, förbättringar och teamwork i fokus!
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet för tjänsten.
Kontakt & ansökan
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta avdelningschef Antonia Nilsson på telefon 0721-58 51 19 eller via mail antonia.nilsson@aak.com
Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Karl Lindqvist, HR Business Partner via mail karl.lindqvist@aak.com
.
Ansök med CV, samt ett personligt brev som förklarar varför du är rätt person för denna tjänst senast den 26 juni 2026. Vi tillämpar löpande urval och intervjuer vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Notera att ansökningar inte tas emot via e-mail.
Vi har gjort vårt val av kanaler för denna rekrytering och undanber oss vänligen att kontaktas av säljare, rekryteringsbyråer eller bemanningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: karl.lindqvist@aak.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AAK Sweden AB
(org.nr 556478-1796)
Västra Kajen (visa karta
)
374 82 KARLSHAMN Jobbnummer
9946675