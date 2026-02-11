QA Lead
ReadSpeaker AB / Datajobb / Uppsala Visa alla datajobb i Uppsala
2026-02-11
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ReadSpeaker AB i Uppsala
Vill du ta ägarskap för kvalitet och testning i ett litet men globalt techbolag - och bygga framtidens testprocesser från grunden?
Om rollen
Som QA Lead blir du en del av vårt utvecklingsteam och rapporterar direkt till IT-chefen. Rollen är ny och kommer att utvecklas över tid, vilket ger dig stor möjlighet att påverka både innehåll och arbetssätt.
I dagsläget utförs en stor del av testningen manuellt, delvis av supportteamet. Ditt uppdrag blir att ta över och samordna testningen, minska belastningen på andra team och successivt bygga upp mer strukturerade och automatiserade testprocesser.
Till en början är rollen mycket hands-on, där du själv genomför tester - ofta i nära samarbete med utvecklingsteamet, supporten samt externa resurser och studenter under intensiva testperioder.Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Du kommer att äga och leda hela testprocessen - från planering och genomförande till uppföljning och förbättring. Du kommer även att:
Utföra manuell testning i våra utvecklings- och releasefaser
Koordinera interna och externa testresurser vid exempelvis beta-tester
Identifiera möjligheter till testautomatisering och ta fram en långsiktig roadmap
Bygga upp strukturer, dokumentation och arbetssätt som säkerställer kvalitet över tid
Arbeta nära utvecklingsteamet för att förbättra testbarhet och kvalitet i koden
Säkerställa att lärdomar från tidigare releaser tas tillvara och implementeras i processerna
Bidra i projekt och långsiktiga förbättringsinitiativ under perioder med lägre testbelastning
Vi tror att du är en person som:
Är självgående och tar ansvar för helheten och har förmåga att prioritera mellan kortsiktiga behov och långsiktiga mål. Trivs i en roll som utvecklas över tid, och som du själv utvecklar. Vi ser också att du är flexibel och prestigelös, nyfiken, ödmjuk och vill växa tillsammans med rollen och organisationen. Du förstår att behov förändras och anpassar ditt arbetssätt därefter.Kvalifikationer
Erfarenhet av QA och testning av webbaserade applikationer
Förståelse för både manuell och automatiserad testning
Teknisk förståelse och erfarenhet av webbutveckling, t.ex. JavaScript, HTML, CSS (gärna även PHP eller liknande)
God problemlösningsförmåga och hög noggrannhet
Mycket god kommunikativ förmåga på både svenska och engelska
Möjlighet att arbeta från vårt kontor i Uppsala
EU-medborgarskap
Meriterande
Erfarenhet av att införa eller vidareutveckla testautomatisering
Förståelse för webbsäkerhet och hur risker kan identifieras i testarbete
Tidigare erfarenhet av att arbeta nära utvecklingsteam i produktbolag
Erfarenhet av att koordinera testinsatser med flera parter
Anställning & övrigt
Plats: Centralt i Uppsala
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning efter provanställning
Screening enligt ReadSpeakers ISMS-process ingår.Så ansöker du
Låter detta som en roll där du vill ta nästa steg och göra verklig skillnad?
Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Om ReadSpeaker
ReadSpeaker är den mest betrodda oberoende partnern inom digitala röstlösningar för globala företag, institutioner och organisationer. Med över 20 års erfarenhet kan ReadSpeaker med hjälp av AI-drivna text-till-tal-lösningar och expertstöd erbjuda förbättrad tillgänglighet till digitalt innehåll och skapa förutsättningar för mer användarvänliga och engagerande interaktioner med teknik. Vi upprätthåller konsekvent vårt kompromisslösa åtagande när det gäller dataskydd och har hittills röstaktiverat över 10 000 röstapplikationer över hela världen.
Vi hjälper organisationer, integratörer och utvecklare att förbättra användarupplevelsen och öka försäljningen med hjälp av engagerande interaktioner som konsekvent följer varumärkets linje vid samtliga kontaktpunkter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Readspeaker AB
(org.nr 556747-2047), https://www.readspeaker.com/sv/jobb/
Västra Ågatan 16 (visa karta
)
753 09 UPPSALA Jobbnummer
9736427