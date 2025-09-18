PTP-psykolog, Skebäcks vårdcentral, Örebro
Skebäcks vårdcentral, belägen i centrala Örebro vid Stadsparken och Wadköping, söker nu en PTP-psykolog för en spännande och utvecklande tjänst. Vi erbjuder en arbetsplats som präglas av ett positivt och engagerat arbetsklimat där samarbete och kontinuerlig utveckling står i fokus.
För ungefär ett år sedan flyttade vi in i nybyggda, moderna lokaler som är utformade för att möta de krav den moderna vården ställer. Vårdcentralen har cirka 16 300 listade patienter och erbjuder en bred och varierad patientflora, vilket gör arbetet både dynamiskt och stimulerande. Vår personal arbetar tillsammans som ett starkt team där öppenhet och hjälpsamhet är viktiga värderingar för att skapa en arbetsmiljö som främjar både personlig och professionell utveckling.
På Skebäcks vårdcentral värdesätter vi ständiga förbättringar och är alltid i utvecklingsarbete för att kunna erbjuda den bästa tänkbara vården till våra patienter. Vi erbjuder:
En stimulerande och utvecklande arbetsplats där du får möjlighet att göra skillnad för våra patienter.
Ett nära och professionellt arbetsklimat med ett starkt team och gott samarbete.
Modern och välutrustad arbetsmiljö.
Flexibla arbetstider och goda anställningsförmåner.
Vårdcentralen ingår i Område nära vård. I området finns cirka 2 400 medarbetare inom elva olika verksamhetsområden. Nära vård innefattar vård som är vanlig, ofta förekommande och som finns geografiskt nära patienterna. I området finns primärvårdsverksamhet med vårdcentraler, vårdcentralsjourer, ungdomsmottagning, sjukvårdsrådgivning, asyl- och invandrarhälsa, den allmänt specialiserade vården på länets tre sjukhus och geriatrisk klinik samt verksamheter inom habilitering och hjälpmedel. Genom att utöka samarbetet mellan vårdcentraler, specialiserad sjukhusvård och länets kommuner skapar vi ännu bättre vård - hela tiden med patientens bästa i fokus.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Arbetet på vårdcentral innefattar bedömning och behandling av psykosocial problematik hos våra patienter. Vi träffar patienterna på plats eller i digitala besök, både individuellt och i grupp. Du arbetar självständigt, under eget ansvar men med regelbunden handledning och ett gott stöd av erfarna kollegor. Handledaren har god erfarenhet av att handleda PTP-psykologer.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är examinerad psykolog och redo för PTP-tjänstgöring. Du har ett varmt och professionellt sätt att möta både patienter och kollegor. Vi värdesätter ditt engagemang för att skapa goda och förtroendefulla möten och vi ser gärna att du bidrar till att utveckla och förbättra vår verksamhet tillsammans med oss.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län.https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
