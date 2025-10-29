PTP-psykolog, Psykosmottagning Öster
2025-10-29
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Psykosmottagning Öster är en välfungerande och trivsam öppenvårdsmottagning med engagerad personal och lång erfarenhet av psykosvård.
Här arbetar vi i ett öppet och stödjande klimat där lärande och utveckling står i fokus.
Hos oss samarbetar sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter, psykologer, kuratorer, hälsopedagog, skötare och administratörer - tillsammans skapar vi en trygg och meningsfull vård för våra patienter. Som PTP-psykolog blir du en del av en kompetent och erfaren psykologgrupp med regelbunden handledning, kollegiala träffar och utvecklingsprojekt.
Psykologen ingår i team med läkare, hälsopedagog, kuratorer, sjuksköterskor och skötare. Psykologens roll är att förmedla det psykologiska perspektivet till exempel under teamkonferenser. Psykologen kan också ha en handledande funktion, såsom att handleda team på andra mottagningar eller handleda i KBT för steg-1 utbildade terapeuter.
Som psykolog hos oss kommer du få göra psykologiska bedömningar och utredningar. Frågeställning för utredning kan vara neuropsykiatriska frågeställningar, differentialdiagnostiska överväganden eller personlighetsfrågeställningar. Du kommer också erbjuda individuell terapeutisk behandling. Vid val av behandling följs nationella, regionala och lokala riktlinjer. Vi erbjuder behandling för både psykosspecifika symtom såsom plågsamma röster och paranoida vanföreställningar, samt komorbida tillstånd som ångest, depression eller trauma. Inom kliniken erbjuds också gruppbehandling klinikövergripande, där möjlighet finns att utforma grupper och delta som behandlare.
Om dig
Vi välkomnar dig som har avlagt psykologexamen och vill starta din karriär som PTP-psykolog hos oss.
Vad erbjuder vi?
Vi kan erbjuda dig ett flexibelt och omväxlande arbete måndag-fredag dagtid där du kan utvecklas som psykolog. Du kommer att få en individanpassad introduktion och handledning av erfaren psykolog, dessutom finns ett brett utbud av utbildningar som kliniken erbjuder. Du blir dessutom en del av en trevlig och engagerad psykologgrupp som träffas regelbundet för handledning och gemensamma möten.
Starta din karriär i Västra Götalandsregionen! Vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter, god handledning och ett sammanhållet PTP-program som ger dig en trygg och inspirerande start i yrkeslivet.
Varmt välkommen att söka PTP hos oss på Psykosmottagning Öster!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
