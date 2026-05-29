Psykologassistenter Till Anova
2026-05-29
Är du psykologstudent med intresse för sexualmedicin? Vill du bidra till vård i framkant och samtidigt vara en del av en viktig samhällsfunktion? Sök tjänsten som psykologassistent hos ANOVA vid Karolinska Universitetssjukhuset!
Du erbjuds
ett meningsfullt arbete där du bidrar till att patienter får stöd, råd och vägledning
möjlighet att få erfarenhet inom sexualmedicinska frågeställningar och psykologiskt stödarbete
ett gediget introduktionsprogram med handledning och stöd från erfarna kollegor
arbete i multidisciplinära team tillsammans med psykologer, sjuksköterskor, läkare, psykoterapeuter och annan professionell personal.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.

Om tjänsten
ANOVA är en högspecialiserad verksamhet inom Medicinsk Enhet Endokrinologi vid Karolinska Universitetssjukhuset. På mottagningen arbetar psykologer, sjuksköterskor, läkare, biomedicinska analytiker, psykoterapeuter, kuratorer, hudterapeuter och administrativ personal i multidisciplinära team. Flera medarbetare har sexologisk och sexualmedicinsk kompetens.
Som psykologassistent kommer du att arbeta med PrevenTell - hjälplinjen vid oönskad sexualitet.
Till PrevenTell vänder sig personer som är oroliga för sin egen eller någon annans sexualitet. Hjälplinjen erbjuder stöd, råd och vägledning. Även närstående och yrkesverksamma med frågor kring sexuellt problembeteende är välkomna att kontakta verksamheten.
Arbetet innefattar att bemanna hjälptelefon och chatt. Du arbetar på delegation av legitimerad psykolog och annan legitimerad personal, exempelvis psykoterapeut. Stöd från erfaren kollega finns tillgängligt vid behov under varje arbetspass.
Tjänsten är placerad på distans och omfattar cirka 18 timmar per månad fördelat på kvällar och varannan lördag.
Vi söker dig som
har integritet och förmåga att hantera känsliga samtal och situationer på ett professionellt sätt
är kvalitetsmedveten, noggrann och tar ansvar för ditt arbete och din dokumentation
har gott omdöme och kan göra välgrundade bedömningar även i komplexa situationer
är relationsskapande och har lätt för att skapa förtroende genom ett lyhört och respektfullt bemötande
är trygg, stabil och prestigelös samt ber om stöd vid behov.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Kvalifikationer
pågående psykologstudier, minst termin 6
Meriterande:
intresse för sexualmedicinska frågeställningar
erfarenhet av stödjande samtal eller arbete inom psykiatri, vård eller stödverksamhet
erfarenhet av telefon- eller chattbaserat stödarbete.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Tema Inflammation & Åldrande
Tema Inflammation och Åldrande omfattar internmedicinska specialiteter såsom endokrinologi och metabolism, njurmedicin, gastroenterologi och lungmedicin samt geriatrik, reumatologi, hud och venereologi.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, ME Endokrinologi Kontakt
Sektionschef ANOVA
Katarina Görts Öberg katarina.gorts-oberg@regionstockholm.se 0812370000 Jobbnummer
9936408