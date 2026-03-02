Psykolog vuxenpsykiatri
2026-03-02
Söker du en arbetsplats med närhet till ledning och styrning samt stor möjlighet till personlig utveckling? Då är vuxenpsykiatriska mottagningen i Oskarshamn en arbetsplats för dig!
Psykiatriförvaltningen, där vår mottagning ingår, är en egen förvaltning i Region Kalmar län.
Vi har god kollegial samverkan mellan de olika verksamheterna i förvaltningen, och ett nära samarbete med förvaltningschef och förvaltningsstab.
På den allmänpsykiatriska specialistmottagningen möter vi en blandad och bred patientgrupp. Vi är 40 medarbetare som arbetar i tvärprofessionella team, och som psykolog har du en viktig roll i teamarbetet. Du har en central roll i bedömning och utredning såväl som behandling. I din roll som psykolog är även kollegial rådgivning och konsultation essentiellt.
Vi strävar kontinuerligt efter kompetensutveckling och fortbildning för våra medarbetare, för att ständigt erbjuda våra patienter de främsta evidensbaserade behandlingsmetoderna. Vi erbjuder förmåner som flextid, friskvårdsbidrag, möjlighet till förmånlig löneväxling till pension och extra semesterdagar när du har fyllt 40 år och 50 år.
Vi intervjuar löpande under ansökningstiden så skicka din ansökan så snart du kan.
Om dig
Vi söker dig som har goda personliga förutsättningar för att skapa en välfungerande allians med patienter likväl som en välfungerande samverkan med kollegor och vårdgrannar. Vi värdesätter ett positivt och professionellt förhållningssätt och ett gott bemötande där patienten genomgående är i fokus.
Du har arbetat som legitimerad psykolog i minst 2 år, meriterande är goda kunskaper inom det psykiatriska fältet. Du värdesätter och har erfarenhet av multiprofessionellt teamarbete, och ser fördelar i arbete inom välfungerande team där allas kompetens tas tillvara. Du är en lagspelare med mycket god förmåga att samarbeta med olika professioner, men är tillika självgående och förmår arbeta och fatta beslut självständigt. Du är inkännande, lyhörd och visar stort engagemang i arbetet, såväl i patientkontakt som vid kollegialt samarbete.
Tjänsten kräver mycket goda kunskaper i svenska språket samt mycket god förmåga att kommunicera med tydlighet.
Då resor och hembesök kan förekomma i tjänsten är B-körkort ett krav. Grundläggande psykoterapiutbildning och tidigare arbete med neuropsykiatriska utredningar/bedömningar är meriterande.
Din framtida arbetsplats
På vår mottagning arbetar psykiatriker, psykolog, sjuksköterskor, kuratorer, arbetsterapeuter, skötare/samtalsterapeuter, psykoterapeut och medicinska sekreterare. Vi värnar om patientarbetet och ett multiprofessionellt arbetssätt i team där allas delaktighet är lika betydelsefull. Vi samverkar med slutenvården, som finns lokaliserade i Kalmar och Västervik.
Vår mottagning finns i nybyggda och ändamålsenliga lokaler mittemot Oskarshamns sjukhus. Närheten till sjukhuset främjar samverkan med kollegor inom somatisk vård. I vårt hus finns även en del av barn- och ungdomspsykiatrin lokaliserad, vilket främjar en sömlös övergång från barn till vuxen vad gäller psykiatrisk öppenvård.
Vi ingår i psykiatriförvaltningen i Region Kalmar län. Inom förvaltningen arbetar totalt 600 medarbetare med specialistpsykiatrisk vård för vuxna, barn- och ungdomar, rättspsykiatrisk vård samt rehabiliteringsvård. Vi arbetar utifrån visionen: En specialistpsykiatri i framkant.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling.
Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
