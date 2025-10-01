Psykolog, Ungas Psykiska Hälsa
2025-10-01
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
Välkommen till Närhälsan Boda Ungas Psykiska Hälsa.
Vi står nu inför ytterligare en nyöppning av en Ungas psykiska hälsa mottagning i området. I vårt område kommer våra tre mottagningar Ungas psykiska hälsa att arbeta tillsammans. Detta gör oss till en stabil arbetsgrupp med gott stöd i varandra och en levande professionell miljö.
Nu söker vi fler nya kollegor som vill arbeta tillsammans med oss. Närhälsan Boda Ungas psykiska hälsa kommer att ha utrymme för fyra till fem medarbetare och några av dem kommer att komma från våra andra mottagningar.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och regelbunden handledning. På arbetsplatsen har vi ett stort engagemang och våra team har bra samarbete. Ungas psykiska hälsa genomför hela tiden många utvecklingsarbeten och förbättringsarbeten för våra patienters skull och därför bör du ha en stor förmåga till flexibilitet och förstås en god teamanda. Att arbeta på en nystartad enhet innebär inledningsvis att vi särskilt prövar denna flexibilitet. Vi har god erfarenhet av nystarter och ser fram emot att tillsammans forma en god mottagning och komma in en vardag som erbjuder ett mycket utvecklande arbete i en organisation som förväntas fortsätta att prioritera tillgänglig och högkvalitativ primärvård för barn och unga och satsa på psykisk hälsa.
Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan.
Om arbetet
Ungas psykiska hälsa (UPH) har i uppdrag att erbjuda barn, ungdomar och deras vårdnadshavare med psykisk ohälsa ett tidigt och adekvat omhändertagande. Som psykolog arbetar du i nära samverkan med övrig primärvårdspersonal. Du kommer arbeta med att bedöma, diagnosticera och behandla barn och ungdomar med psykisk ohälsa samt psykosociala faktorers betydelse och utifrån det föreslå och genomföra lämpliga insatser.
Du samverkar med andra aktörer t.ex. skola och socialtjänst där du även deltar på SIP-möten. Behandlande insatser vid nedstämdhet, ångest och självskadebeteenden samt rådgivning, stöd- och krissamtal ingår i ditt uppdrag. Du blir en viktig kontakt för föräldrastöd såväl individuellt som i grupp. Det finns även möjlighet till att utföra arbetet till viss del på distans.
Vi arbetar enligt Integrerad Beteendehälsa (IBH), och det är viktigt att du har ett intresse för IBH:s principer. Fokus ligger på hög tillgänglighet, stegvis vård och samarbete med andra professioner. Dessa principer innebär att ge stöd vid psykisk och beteenderelaterad ohälsa genom anpassade insatser - från egenvårdsråd till individuella behandlingsmetoder. För att möta patienternas behov krävs flexibilitet i både metod och omfattning.
Om dig
Du är legitimerad psykolog med minst ett års erfarenhet från arbete med barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Det är meriterande om du har erfarenhet från nedanstående:
Arbete med barn och unga, samt deras föräldrar
Stegvis vård
Gruppbehandling
Vi söker dig som är lyhörd och tillmötesgående, med en god kommunikationsförmåga och förmågan att identifiera individernas unika behov. Genom initiativ och ett aktivt engagemang vill du delta i verksamhetens utvecklingsarbete och bidra som en konsultativ resurs i det dagliga tvärprofessionella samarbetet på vårdcentralen.
Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot patienter, deras anhöriga, våra samverkansparter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer på Ungas psykiska hälsa kommer att hållas löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar aktuella kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på vårdcentralen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
