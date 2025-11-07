Psykolog till Vårdcentralen Strängnäs
Vårdcentralen SträngnäsPubliceringsdatum2025-11-07Om företaget
Vårdcentralen Strängnäs är en väletablerad vårdcentral med ca 15 000 listade patienter och drygt 80 medarbetare. Vårdcentralen Strängnäs ligger centralt och har bara fem minuters gångväg till Resecentrum vilket gör det idealiskt för de som pendlar. Vi utgör första linjens vård, och på vårdcentralen arbetar läkare, undersköterskor, sjuksköterskor, distriktssköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietist, fotvårdare, kuratorer, psykologer, medicinska sekreterare, två enhetschefer och vår verksamhetschef.
Hos oss får du ett omväxlande arbete och många trevliga kollegor. Vi ses gärna i fikarummet på våra raster, och under sommarhalvåret använder vi oss av våra uteplatser när vädret tillåter! Som anställd i Region Sörmland finns möjlighet till friskvårdsbidrag, ersättning för sjukvård med mera.
Vårdcentralen Strängnäs är en akademisk vårdcentral med bred specialistkompetens. Vi har ett stort intresse av förbättrings- och utvecklingsarbeten och ser fram emot framtidens utmaningar. Vi ser positivt på kompetensutveckling. Det finns möjlighet att arbeta hemifrån beroende på vilka arbetsuppgifter en har.
Region Sörmland satsar på psykologer som yrkesgrupp. Bland annat finns en karriärstege för psykologer och ett regionalt kompetensförsörjningsprogram. På vårdcentralen är också en enhetschef och verksamhetsutvecklaren psykologer. Arbetsuppgifter
Som psykolog hos oss fyller du en viktig roll i arbetet med första linjens sjukvård för personer från 18 år och uppåt. I din roll ingår att bedöma och behandla lätt till måttlig psykisk ohälsa, som främst rör depression, olika ångestsyndrom, tvångssyndrom, trauma- och stressrelaterade syndrom och sömnstörningar. Vi arbetar med stegvis vård, utifrån patientens behov. Vi erbjuder en snar tid för bedömningssamtal efter att patienten aktualiseras hos oss, vilket sker genom att patienten hör av sig på telefon eller i vår chatt, via interna remisser från våra kollegor eller externa remisser. De behandlingsalternativ vi erbjuder är internetförmedlad KBT (IKBT), biblioterapi och grupp, där vi för närvarande har en stress- och utmattningsgrupp och Unified Protocol för patienter med nedstämdhet, oro och ångest. Det förekommer även individuella kontakter, av varierande längd (primärt utifrån KBT men vi arbetar även en del med ACT och CFT). Du samarbetar med övriga yrkesgrupper på vårdcentralen, och även med externa aktörer vid behov.
Psykosociala teamet består av tre psykologer, en psykoterapeut och två kuratorer. Vi har regelbundet PTP-psykologer utöver detta. Vi ser gärna att du är en lagspelare och engagerad i patientarbetet men även i att förbättra och utveckla verksamheten. Du kommer att ha ett nära samarbete med dina kollegor, och det finns goda möjligheter till kollegial avstämning och handledning. Du kommer även att få handledning i grupp av extern handledare. Vi ser det som viktigt att hjälpa och stötta varandra. Vi ser det också som viktigt att ha en långsiktigt hållbar arbetsbelastning. Du har stor möjlighet att styra innehållet i ditt arbete.
Du ingår också i ett av vårdcentralens fyra vårdteam som består av läkare, sjuksköterska, undersköterska, psykolog/kurator, fysioterapeut, arbetsterapeut och medicinsk sekreterare. Dessa finns för att kunna erbjuda en fast vårdkontakt och mer sammanhållen vård för de patienter som har behov av detta. Vårdcentralen arbetar aktivt med verksamhetsutveckling och som psykolog värdesätts din kompetens i organisationsutveckling.
Dokumentation sker i Cosmic.
Din kompetens
Du är legitimerad psykolog med KBT-kompetens. Meriterande är tidigare arbete inom primärvård samt vana av att arbeta med metodutveckling och uppföljning. Du är även van vid att arbeta med evidensbaserade protokoll och manualer och trivs med att hålla i behandlingsgrupper. Du behöver ha god samarbetsförmåga eftersom du kommer att ingå i ett team. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Körkort B är önskvärt.
Anställningsform
Tidsbegränsat vikariat t o m 261231 med tillträde i februari 2026 eller enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef, legitimerad psykolog, Carina Dia-Tsi-Tay, 079-066 09 58.
Specialistpsykolog Elin Nordstrand, nås via klinikadministratör, 0152-260 77.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Vårdcentralen Strängnäs!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-11-23.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
