Psykolog till Vårdcentralen Grums
2026-02-25
Välkommen till Vårdcentralen Grums!
Vi driver en välfungerande vårdcentral belägen i Grums, cirka 10 minuters promenad från resecentrum och 20 minuters bilfärd från Karlstad.
Din arbetsplats
Vårdcentralen har cirka 7000 listade patienter och drivs av Region Värmland. Vårdcentralen tillhör verksamhetsområdet Södra Karlstad, bestående av vårdcentralerna Grums, Gripen, Tullholmen, Västerstrand, Skoghall, vår digitala enhet vårdcentral Värmland samt jourcentralen Karlstad. Vårdcentralens team utgörs av ungefär 20 medarbetare inom yrkeskategorierna läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdadministratörer, fotvårdsterapeuter, rehabkoordinator och enhetschef. Fram tills början av 2026 arbetade även en psykoterapeut på vårdcentralen och vi önskar nu ersätta den tjänsten med en psykolog för att komplettera vårt team!
Under de senaste åren har det varit fokus på att förbättra kvaliteten på vården, våra rutiner och vårt arbetssätt, vilket gett goda resultat. Vi har dagliga tvärprofessionella teamronder och vi ligger sedan ett par år tillbaka i fas med årskontroller och väntelistor. Vi har hög tillgänglighet för våra patienter och arbetar ständigt för att förbättra verksamheten.
Som psykolog inom allmänmedicin träffar du patienter från 18 år med psykisk ohälsa av mild till måttlig grad. Vanliga sökorsaker är depression, ångest, stressrelaterad ohälsa, sömnproblem, trauma och våld i nära relation. Psykologens uppdrag är att bedöma och behandla dessa olika tillstånd. De vanligaste behandlingsmetoderna är KBT (inklusive iKBT) och PDT men det förekommer även stödjande samtal, krisstöd och screening för neuropsykiatriska tillstånd. Behandling kan ges individuellt men även i grupp och man kan med fördel hålla i psykoedukativa insatser och öppna föreläsningar.
Vi har ett gott samarbete med Grums kommun och ser möjligheter att stärka detta ytterligare när det kommer till patienter med psykisk ohälsa. I Grums finns ett växande behov av tillgänglig psykologisk resurs. Många invånare upplever utmaningar kopplade till livssituation, hälsa och välbefinnande. En närvarande samtalsmottagning och psykolog på orten skulle kunna bidra till att stärka den psykiska hälsan och främja livskvalitet i kommunen. Som psykolog på vårdcentralen kan du få en central roll i detta utvecklingsarbete.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med erfarenhet av behandlingsarbete. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Som person är du flexibel, engagerad och trygg i din yrkesroll. Du har god förmåga att arbeta självständigt, samtidigt som du trivs i ett team där samarbete är centralt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är en positiv person med ett eget driv och som uppskattar att arbeta med utveckling och kvalitet.
Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden. Varmt välkommen med din ansökan!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
