Psykolog till Strömsunds Hälsocentral
Region Jämtland Härjedalen, Strömsunds hälsocentral / Psykologjobb / Strömsund Visa alla psykologjobb i Strömsund
2026-01-27
, Dorotea
, Krokom
, Åsele
, Vilhelmina
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Strömsunds hälsocentral i Strömsund
Strömsund Hälsocentral välkomnar en legitimerad psykolog, som vill vara med och utveckla vår hälsocentral!
Primärvården är inne i en spännande utvecklingsfas med fokus på nära vård och utveckling av distansoberoende vård. För att skapa bättre förutsättningar för samarbete har vi inrättat en ny gemensam organisation för primärvård och ambulanssjukvård: Nära vård. Utvecklingen innebär att vi lättare ska kunna arbeta tillsammans i multiprofessionella team som med förändrade arbetssätt mer utgår från människors behov och förutsättningar.
Det finns ett stort fokus på att utveckla arbetet med omställningen till nära vård tillsammans med andra hälsocentraler, privata vårdgivare och kommunala verksamheter. Vi har en gemensam vision och mission att ge länets invånare och besökare en bättre hälsa och vård.
Hälsocentralen med ca 5000 listade patienter har fräscha och ändamålsenliga lokaler. Här erbjuder vi såväl akuta som bokade mottagningsbesök. I anslutning till hälsocentralen ligger Närvårdsavdelningen (Näva), som vi driver tillsammans med kommunen. Vi som arbetar på hälsocentralen jobbar ständigt med att kunna erbjuda våra patienter den bästa vården och vi har alltid patientens bästa i fokus. Som psykolog på enheten ingår även arbete på Backe Hälsocentral som är en mindre enhet som ligger vid gränsen till Västernorrland med ca 1000 listade patienter. Resa till Backe ingår i arbetstid. Vi har även avtal med Närvård Frostviken och bistår dem med psykologresurs efter behov. På Strömsunds Hälsocentral finns mycket kompetenta och engagerade medarbetare med en väldigt fin teamkänsla och samarbete, vi har roligt på jobbet, en väldigt bra gemenskap och stöttar varandra samt ett tillgängligt och engagerat ledarskap.
Vill du vara med på denna utvecklingsresa, bidra med din kompetens, utveckla vår hälsocentral och bli en del av vårt härliga team? Varmt välkommen med din ansökanPubliceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Du har en mycket viktig roll i arbetet med att bedöma och behandla vuxna patienter med psykisk ohälsa samt att bedöma och leda patienter till rätt behandling. Du kommer arbeta i den psykosociala enheten med psykosocialt bedömnings- och behandlingsarbete för vuxna patienter med varierande problematik såsom stress, ångesttillstånd, kriser, depression och smärtproblematik. Arbetet innebär bedömning, psykologisk behandling och metodutveckling på psykoterapeutisk grund, där handledning självklart ingår.
I arbetet ingår även att förmedla kontakter och ge vägledning mot samhällets övriga aktörer, t e x vid rehabiliteringsbehov. Delaktighet i det multimodala teamet där fokus ligger på att hjälpa patienter ut i arbetslivet ingår också. Utöver detta ingår handledning liksom regelbundna träffar med övriga psykologer i primärvården.
Tjänsten är en hybridtjänst, det vill säga både arbete på plats och på distans.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med KBT-inriktning och har erfarenhet av arbete i primärvård.
Du är nyfiken, har ett genuint intresse för utveckling, och gillar att arbeta både självständigt och i tillsammans med andra.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och engagemang för att utveckla verksamheten.
Vill du bli en del av vårt engagerade team och arbeta med meningsfull vård i en vacker region? Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/31/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Strömsunds hälsocentral Kontakt
Divisionschef Kirurgi
Elisabeth Liljekvist elisabeth.liljekvist@regionjh.se 073-822 61 68 Jobbnummer
9707522