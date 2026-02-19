Psykolog till Primärvården Södra
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Primärvården Södra består av 3 vårdcentraler med totalt 25000 listade patienter.
Vårdcentral Avesta är belägen på Avesta lasarett och har ca 11000 listade patienter.
Vårdcentral Hedemora finns centralt i Hedemora kommun och har ca 9500 listade patienter.
Vårdcentral Långshyttan ligger naturnära strax utanför centrum i Långshyttan (ca2,5 mil från Hedemora) och har ca 5700 listade patienter.
Hos oss arbetar trevliga och engagerade medarbetare med olika professioner; läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, distriktssköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, chefer, samtalsterapeuter, rehabkoordinatorer, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster. Primärvård Södra arbetar för en gemensam primärvård och har teamarbete på våra enheter.
Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är en delad tjänst där tjänstgöring kommer att ske på alla 3 vårdcentralerna i Primärvården Södra (Hedemora, Långshyttan och Avesta). Arbetet innefattar i huvudsak bedömning och behandling av patienter med olika typer av psykisk ohälsa. Arbetssättet är primärvårdsinriktat, med fokus på att göra högkvalitativa insatser tillgängliga för många. Arbetet är stimulerande med stora möjligheter till variation, tvärprofessionellt samarbete och utvecklingsarbete.
Legitimerad psykolog
Goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta i journalsystemet CosmicDina personliga egenskaper
Du är intresserad av primärvårdsperspektivet där både kvalitet och tillgänglighet står i fokus. Vi erbjuder digitala lösningar för våra patienter och vi ser gärna att du har en nyfikenhet inom detta område. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, flexibilitet och god samarbetsförmåga med ett gott bemötande både till patienter och till kollegor. Vi söker dig som vill bidra till vår fortsatta utveckling och vi värdesätter allas idéer till förbättring och utveckling av våra arbetssätt. Vi ser gärna att du har ett intresse för att arbeta med patienter i grupp.Så ansöker du
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
