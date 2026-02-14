Psykolog till Melivas digifysiska mottagning
2026-02-14
Psykolog till Melivas Digifysiska Psykologmottagning - Välkommen till Meliva!
Vill du arbeta i en värderingsdriven primärvård där omtanke, kvalitet och utveckling går hand i hand?
Bakgrund
Under det senaste året har Melivas digitala psykologmottagning hjälpt våra vårdcentraler i Stockholm att tillhandahålla primärvårdsinsatser riktade mot psykisk och beteenderelaterad ohälsa. Vårt arbetssätt bygger vidare på en vårdmodell som implementerats med goda resultat på våra vårdcentraler i Uppsala och som gjort det möjligt att utan väntelistor eller köer ta emot och hjälpa ett stort antal patienter i alla åldrar. Vi växer kontinuerligt och nya vårdcentraler ansluter till projektet. Vi söker nu dig som är intresserad av att förena digitalt patientarbete hemifrån med vårdcentralsarbete på deltid i Nynäshamn, Skärholmen och Vårberg.
Vi erbjuder dig:
Ett omväxlande kliniskt arbete med möjlighet till digitala och fysiska patientkontakter
Samarbete med ett psykologteam som drivs av viljan att göra vården bättre
Seniora kollegor med lång erfarenhet av primärvårdsarbete
Regelbunden teamhandledning och möjlighet att ta del av och bidra till internutbildningar
Stor möjlighet att arbeta på distans och själv påverka utformningen av schema och arbetstid
Vi söker dig som:
Tycker om att arbeta kliniskt och tilltalas av att arbeta som generalist i primärvården
Är villig att arbeta med patienter i alla åldrar
Har lätt för att samarbeta med kollegor, är hjälpsam och prestigelös
Har mycket goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
Har möjlighet att arbeta deltid på plats i Nynäshamn och Vårberg
Du arbetar med bedömning, behandling och rådgivning för patienter med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Vid svårare problematik bistår du med remittering till sekundärvård. Arbetet sker både fysiskt och digitalt, ofta i nära samverkan med läkare, rehabkoordinatorer och övriga kollegor.
Kvalifikationer/Arbetslivserfarenhet
• Legitimerad psykolog med KBT-inriktning.
Meriterande:
Erfarenhet av primärvård
Vana att arbeta digitalt
Kunskap i journalsystemen TakeCare
Om oss
Meliva är en bred vårdgrupp som växer på den svenska marknaden med primärvård, BVC, specialistvård och företagshälsa i fokus. Med innovativa vårdlösningar och en stark närvaro både fysiskt och digitalt, har vi ambitionen och kunskapen att bidra till utvecklingen av ett hållbart svenskt vårdsystem med patienten, kunden och våra medarbetare i centrum.
Melivas resa i Sverige började under 2020 i samgåendet med ett flertal erfarna vårdgivare, och är redan en av landets allra största aktörer inom primärvård med omkring 150 000 listade patienter. Vi har en gedigen erfarenhet bakom oss via vår koppling till den finska vårdgivaren Mehiläinen, som sedan 1909 varit ledande inom hälso- och sjukvård i vårt nordiska grannland. Mehiläinen var tidigt drivande inom digitalisering av vården, en utveckling Meliva fortsätter föra vidare i Sverige.
Precis som Mehiläinen tar Meliva stolt arbetet vidare med livet som uppdrag. Oavsett var du möter oss har vi alltid den mänskliga omtanken i främsta rummet. Och hjärtat på rätt plats!
Välkommen till oss på Meliva och möjligheten att vara med och utveckla svensk primärvård i allmänhet och psykologisk vård och behandling i synnerhet.
Om anställningen
Omfattning: Heltid eller deltid
Anställningsform: Tillsvidare
Lönetyp: Månadslön
Plats: Stockholm
Kontakt: Klas Bergkvist
Mail: klas.bergkvist@meliva.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meliva AB
(org.nr 559209-0467), https://meliva.se/
113 27 STOCKHOLM Arbetsplats
Melivas digifysiska mottagning Jobbnummer
9743075