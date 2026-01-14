Psykolog till Habiliteringscentrum
2026-01-14
eller i hela Sverige
Habiliteringscentrum är en trivsam arbetsplats som genomsyras av öppenhet, god gemenskap och professionalism. Som psykolog hos oss erbjuds du ett varierat och utmanande arbete och har stor möjlighet att vara med och påverka utvecklingen på arbetsplatsen. Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en psykolog till vårt vuxenteam.
På Habiliteringen arbetar vi med barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar utifrån ett livsperspektiv. Som psykolog hos oss kartlägger du patientens situation för att identifiera styrkor, utmaningar och behov av stöd. Du arbetar både förebyggande och med kognitiva, kommunikativa, sociala, adaptiva och känslomässiga svårigheter kopplade till funktionsnedsättningen. Målet är att stärka vardagsfunktionen, öka delaktigheten och förbättra livskvaliteten.
Du ansvarar för bedömning och utredning samt ger insatser direkt till patienten och/eller via föräldrar, anhöriga och nätverk. Arbetet sker i enskilda möten, teamgemensamma besök, hembesök, samt vid skola, förskola, arbetsplats eller daglig verksamhet. Du håller även utbildningar för nätverk och anhöriga samt leder gruppverksamheter.
Hos oss får du använda dina kunskaper inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi, neuropsykologi och utvecklingspsykologi - samtidigt som du fördjupar dig i hur diagnoser påverkar vardagen.
Om arbetsplatsen
Habiliteringscentrum är en specialistverksamhet som erbjuder stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller medfödda, omfattande och bestående rörelsenedsättningar. Till vuxna med förvärvad hjärnskada erbjuds stöd kring kommunikation och kognition. Inom Habiliteringscentrum finns cirka 150 medarbetare fördelade mellan våra enheter i Västerås, Köping och Fagersta.
Du får 18 psykologkollegor i verksamheten och har en grundtillhörighet i ett tvärprofessionellt team bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder, specialpedagoger och dietister. Vi har ett nära och gott samarbete och tillsammans utarbetar vi förslag till åtgärder som underlättar patientens levnadsförhållanden i vardagen och i samhället. Vi har även ett nätverksinriktat arbetssätt som ofta sker i samverkan med vårdgrannar och myndigheter, exempelvis barnkliniken, psykiatri och kommunala verksamheter.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Ny som psykolog
För dig som är nylegitimerad psykolog erbjuder vi ett tvåårigt kompetenspaket för att ge dig en mjukare övergång mellan rollen som PTP-psykolog och legitimerad psykolog.
I kompetenspaketet ingår:
• Verksamhetsspecifik kurs
• Deltagande på en nationell/nordisk kongress
• Auskultation inom primärvård, habilitering, barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri eller rättspsykiatri (totalt fem dagar)
• Möjlighet att gå handledarutbildning år 2
• Personlig uppföljning av erfaren psykologKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog eller är i din slutfasen av din PTP. Om du har erfarenhet av arbete inom psykiatri ser vi det som en fördel. Det är meriterande om du har erfarenhet av utredningsarbete och erfarenhet inom vuxenpsykiatri.
Vårt arbete styrs av dokument som många gånger är på svenska och du behöver därför ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift. Kunskap i journalsystemet Cosmic är meriterande.
Som person är du trygg, stabil och har en god självinsikt. Vi ser att du behöver samarbeta bra med andra såväl som att du på egen hand kan strukturera upp och utföra arbetsuppgifter. Du gör korrekta avvägningar och prioriteringar och har en god förmåga att kommunicera på ett tydligt sätt med andra. Det är viktigt att du har en god förmåga att sätta dig in i andra människors perspektiv.
Anställningsvillkor
Tillsvidare, heltid, VästeråsSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 29 januari 2026.
Intervjuer kan komma att ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Innan erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Lena Bjärnelid lena.bjarnelid@regionvastmanland.se 021-17 48 01 Jobbnummer
9683436