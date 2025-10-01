Psykolog till barn- och ungdomshälsan
Region Kronoberg, Primärvården / Psykologjobb / Växjö Visa alla psykologjobb i Växjö
2025-10-01
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Primärvården i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Tingsryd
eller i hela Sverige
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Primärvården är ett verksamhetsområde som står inför en spännande framtid med utveckling av god och nära vård. Primärvården består av 21 offentligt drivna vårdcentraler, 1177 samt familjehälsan och En väg in för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.
Barn- och ungdomshälsan är Region Kronobergs primärvårdsmottagning för psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Vi arbetar länsövergripande med att främja psykisk hälsa och förebygga ohälsa hos barn och unga mellan 6 och 18 år, samt deras familjer. Mottagningar finns i Växjö och Ljungby.
Nu söker vi dig som vill bidra till ett förebyggande och främjande arbete för barn och ungdomars psykiska hälsa.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med bedömning, kartläggning och kortare insatser både individuellt och i grupp tillsammans med engagerade kollegor med olika professioner. Vanliga insatsområden är oro/ångest, nedstämdhet, utagerande beteende samt stöd i föräldrarollen. Vi erbjuder även gruppverksamhet och föreläsningar för föräldrar och andra aktörer. Samverkan med länets kommuner är en viktig del av vårt uppdrag, liksom konsultation och handledning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och deras familjer. Du har god förmåga att lyssna, förstå och visa hänsyn och kan sätta dig in i andras perspektiv. Du är trygg i din yrkesroll, är stabil i utmanande situationer, vågar stå upp för dina åsikter och bemöter andra med respekt.
Du arbetar självständigt och tar ansvar för dina uppgifter, samtidigt som du är samarbetsorienterad och prestigelös och bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat.
Erfarenhet av konsultation och handledning är meriterande. Körkort är önskvärt då arbete vid båda mottagningarna samt resor inom länet förekommer. Innan anställning krävs ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister.
Vi erbjuder dig:
* Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för barn och unga.
* Ett kompetent och stöttande team med fokus på samarbete och utveckling.
* Möjlighet att påverka och forma din arbetsvardag.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, varmt välkommen med din ansökan!
För att underlätta behandlingen av din ansökan, vänligen:
• Bifoga ett detaljerat CV
• Inkludera relevanta betyg, intyg och eventuell legitimation för den tjänst du söker
ÖVRIGT
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 643/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Primärvården Kontakt
HR-konsult
Lina Åhsberg lina.ahsberg@kronoberg.se 0470-58 70 32 Jobbnummer
9535377