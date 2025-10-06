Psykolog till Ängens och Skebäcks vårdcentral
Region Örebro län / Psykologjobb / Örebro Visa alla psykologjobb i Örebro
2025-10-06
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Bli en nyckelperson i vår satsning på psykisk hälsa i primärvården! Är du psykolog och vill arbeta i ett team där samarbete, utveckling och hög kompetens står i centrum? Då kan det här vara rätt tjänst för dig!
Vi på Primärvården i Örebro öster söker nu en psykolog till en stimulerande och varierad delad tjänst mellan Ängens och Adolfsbergs vårdcentraler. Hos oss får du en roll där du både gör skillnad för patienterna - och bidrar till att stärka den psykologiska kompetensen i hela området.
Just nu pågår en spännande satsning inom området, där vi utökar det psykologiska omhändertagandet i primärvården. Du kommer in i ett sammanhang där vi verkligen tror på det tvärprofessionella samarbetet och där psykologens kompetens värderas högt. Hos oss får du:
En stimulerande arbetsplats där utveckling och förbättringsarbete är en naturlig del av vardagen
Ett varmt och professionellt arbetsklimat med engagerade kollegor
Möjlighet att arbeta både digitalt och fysiskt, individuellt och i grupp
Regelbunden extern handledning i grupp (var fjärde vecka)
Del i ett växande psykolognätverk inom området - du är inte ensam!
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Psykolog till Ängens och Skebäcks vårdcentralPubliceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
I din roll som psykolog på vårdcentral arbetar du med:
Bedömning och behandling av patienter med psykosocial problematik
Samtalskontakt individuellt och i grupp, både på plats och digitalt
Telefonrådgivning och internetbaserad KBT
Samarbete med övriga professioner i teamet
Du arbetar självständigt under eget ansvar, men med nära stöd från kollegor och ledning.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad psykolog
Har goda kunskaper i KBT
Gärna har erfarenhet av primärvård eller liknande verksamhet
Har ett engagerat, professionellt och varmt bemötande
Trivs med att arbeta i team och bidrar gärna till verksamhetsutveckling
Välkommen till en arbetsplats där du får vara med och forma framtidens primärvård - och där din insats gör verklig skillnad, varje dag.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:821". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Vårdcentralschef
Mia Lindmark 019-602 29 03 Jobbnummer
9543137