Psykolog, Öppenvårdpsykiatrin Avesta
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Psykologjobb / Avesta Visa alla psykologjobb i Avesta
2026-07-29
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna - Hälso och sjukvården i Avesta
, Hedemora
, Säter
, Smedjebacken
, Borlänge
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Vuxenpsykiatrin i Dalarna är en samlad specialist verksamhet och tillhör Division psykiatri och habilitering inom Hälso- och sjukvården. Psykiatrimottagningen i Avesta är en av mottagningarna i Dalarna som erbjuder psykiatrisk specialistvård till den vuxna befolkningen i Avesta. Mottagningen har en bred specialistpsykiatrisk kompetens med olika yrkesgrupper som arbetar tvärprofessionellt och vi vill nu förstärka upp med psykologer. Det finns ett upparbetat samarbete med psykiatrins slutenvård, kommunerna, övrig hälso-och sjukvård och andra samhällsaktörer. Man träffas ibland även tillsammans med andra psykologer på orten. Avesta erbjuder närhet till sjöar, vacker natur och kultur där du kan njuta av bl.a. vandring, skidåkning och cykling.Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Vårt uppdrag är att utreda, diagnostisera, behandla och rehabilitera patienter med svåra psykiatriska tillstånd, med målet att nå en god hälsa och en bra livskvalité. Patientgrupper vi möter har olika psykiatriska tillstånd såsom psykos- och bipolär sjukdom, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, PTSD samt allvarliga depressions- och ångesttillstånd. Inom psykologgruppen finns en bred kompetens som gör att du har stor möjlighet att rikta dig mot eget intresseområde, t ex mot utredning, en specifik behandlingsmetod eller patientgrupp. Vi har kompetens inom traumabehandling och vi håller i olika gruppbehandlingar. Möjlighet finns att starta flera gruppbehandlingar. Verksamheten erbjuder fortbildning, handledning och yrkesträffar som ger goda möjligheter till utveckling. Utifrån verksamhetens behov och den egna kompetensen kan olika former av utvecklingsarbete bli aktuellt.
Vi arbetar strukturerat kring konferenser.KvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog och arbetar med utredningar i första hand.
Körkort erfordras eftersom resor i tjänsten förekommer.
Meriterande:
Specialistutbildning i neuropsykologi
Erfarenhet av svårare psykiatrisk problematik
Erfarenhet av utredning då övervägande del av tjänsten kommer att riktas mot detta.Dina personliga egenskaper
Du förväntas ha god samarbetsförmåga då arbetet består av teamarbete, du ska även kunna arbeta självständigt, vara flexibel, hantera förändringar och kunna ta beslut. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vi vill att du är bra på att bidra till en trevlig och sund arbetsmiljö.
Varmt välkommen med din ansökan!
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Kontakter fritext
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:531". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Katarina Helmersson katarina.helmersson@regiondalarna.se 0226-496011 Jobbnummer
10015371