CE-chaufför Gävle-Åtorp-Gävle (via Eskilstuna)
Nordic BR Norr AB / Fordonsförarjobb / Gävle Visa alla fordonsförarjobb i Gävle
2026-07-29
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Vi söker nu en driven och ansvarstagande CE-chaufför för ett uppdrag. Detta är ett vikariat med start V.32.
Du utgår från Gävle och kör till Åtorp där du lossar fryst bröd. Därefter fortsätter du till Eskilstuna för lastning av färskt bröd innan du återvänder till Gävle.
Arbetet innebär både lastning och lossning, så vi söker dig som trivs med ett aktivt arbete och tar ansvar för både gods och fordon.
⏰ Arbetstider
Ca 13 timmar per pass
Start cirka kl. 04:00
Söndag–tisdag samt torsdag med rullande schema
✅ Krav:
CE-körkort
Giltigt YKB
Truckkort
God svenska i tal och skrift
Vi söker dig som är ansvarstagande, punktlig och har ett tydligt säkerhetstänk.
📩 Ansökan
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev redan idag.
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att söka!
Har du frågor om tjänsten?
Välkommen att kontakta Linda Jonsson på Nordic Bemanning & Rekrytering. Tel 070-250 40 09 alt. linda.jonsson@nordicbemanning.se
Om Oss:
Nordic Bemanning & Rekrytering har över 16 års erfarenhet av personallösningar inom diverse branscher och är auktoriserade via kompetensföretagens branschorganisation. Med kontor i Gävle, Uppsala och Sundsvall, förmedlar vi personal med noggrannhet och träffsäkerhet på flera orter i Sverige. Hos oss får du tillgång till ett brett nätverk och en trygg arbetsplats.
Detta är ett bemanningsuppdrag. Det innebär att du kommer att bli anställd direkt hos oss på Nordic Bemanning & Rekrytering och omfattas av all den trygghet vi som medlemmar i vår branschorganisation har.
Välkommen till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic BR Norr AB
(org.nr 559237-1370) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10015364