Montör sökes till spännande uppdrag i Viared

Uniflex AB / VVS-jobb / Borås
2026-07-29


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Visa alla jobb hos Uniflex AB i Borås, Bollebygd, Svenljunga, Ulricehamn, Alingsås eller i hela Sverige

Vi söker nu montörer till vår kund i Viared. Du kommer att arbeta med montering i olika former, både manuellt och med hjälp av maskiner. Eftersom du blir en del av en mindre arbetsgrupp lägger vi stor vikt vid att du är en person som bidrar till en positiv arbetsmiljö och trivs med att samarbeta med andra.
Arbetstiden är förlagd till 2-skift.

Publiceringsdatum
2026-07-29

Dina arbetsuppgifter
Montering av olika produkter och komponenter

Manuellt montage samt arbete med maskiner

Följa ritningar och instruktioner

Säkerställa att arbetet håller hög kvalitet

Samarbeta med kollegor för att nå uppsatta mål

Vi söker dig som
Har praktisk erfarenhet från tillverkningsindustrin eller montering

Kan läsa och förstå ritningar

Har gymnasiekompetens eller motsvarande praktisk erfarenhet inom tillverkningsindustrin

Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Är noggrann, ansvarstagande och driven

Trivs med att arbeta i en industriell miljö

Har god samarbetsförmåga

Meriterande
Utbildning inom ett relevant område, exempelvis industri, el eller mekanik

Erfarenhet av arbete med maskiner

Är strukturerad och serviceinriktad

Vi erbjuder
Ett spännande uppdrag hos en etablerad kund

Möjlighet att utvecklas och bygga vidare på din erfarenhet inom industrin

En trevlig arbetsmiljö med engagerade kollegor

Möjlighet att få värdefull erfarenhet inom tillverkningsindustrin

Låter det intressant?
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför gärna in din ansökan redan idag!
Om Uniflex
Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom bland annat industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister.
Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-25
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8143969-2121940".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Sandwalls Plats (visa karta)
503 36  BORÅS

Jobbnummer
10015370

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