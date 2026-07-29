Montör sökes till spännande uppdrag i Viared
Uniflex AB / VVS-jobb / Borås Visa alla vvs-jobb i Borås
2026-07-29
, Bollebygd
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Vi söker nu montörer till vår kund i Viared. Du kommer att arbeta med montering i olika former, både manuellt och med hjälp av maskiner. Eftersom du blir en del av en mindre arbetsgrupp lägger vi stor vikt vid att du är en person som bidrar till en positiv arbetsmiljö och trivs med att samarbeta med andra.
Arbetstiden är förlagd till 2-skift.Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Montering av olika produkter och komponenter
Manuellt montage samt arbete med maskiner
Följa ritningar och instruktioner
Säkerställa att arbetet håller hög kvalitet
Samarbeta med kollegor för att nå uppsatta mål
Vi söker dig som
Har praktisk erfarenhet från tillverkningsindustrin eller montering
Kan läsa och förstå ritningar
Har gymnasiekompetens eller motsvarande praktisk erfarenhet inom tillverkningsindustrin
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Är noggrann, ansvarstagande och driven
Trivs med att arbeta i en industriell miljö
Har god samarbetsförmåga
Meriterande
Utbildning inom ett relevant område, exempelvis industri, el eller mekanik
Erfarenhet av arbete med maskiner
Är strukturerad och serviceinriktad
Vi erbjuder
Ett spännande uppdrag hos en etablerad kund
Möjlighet att utvecklas och bygga vidare på din erfarenhet inom industrin
En trevlig arbetsmiljö med engagerade kollegor
Möjlighet att få värdefull erfarenhet inom tillverkningsindustrin
Låter det intressant?
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför gärna in din ansökan redan idag!
Om Uniflex
Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom bland annat industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister.
Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8143969-2121940". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Sandwalls Plats (visa karta
)
503 36 BORÅS Jobbnummer
10015370