Verksamhetsutvecklare inom GIS och digital utveckling
Botkyrka kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen / GIS-jobb / Botkyrka Visa alla gis-jobb i Botkyrka
2026-07-29
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Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Samhällsbyggnadsförvaltningen förvaltar och utvecklar både stad och landsbygd inom kommunen. Vi har det samlade ansvaret för att planera och skapa de fysiska, juridiska och affärsmässiga förutsättningarna för en trygg och god livsmiljö i Botkyrka. Våra 148 medarbetare arbetar för att möjliggöra för ett bra boende och en attraktiv närmiljö oavsett var i livet man befinner sig.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en verksamhetsutvecklare som vill vara med och utveckla samhällsbyggnadsförvaltningens digitala arbetssätt.
Som verksamhetsutvecklare har du en central roll i förvaltningens digitala utveckling. Du ansvarar för att leda och samordna utvecklingsinitiativ som stärker arbetssätt, processer och digitala lösningar. I rollen arbetar du nära chefer, processledare, specialister och externa samarbetspartners för att skapa struktur, samverkan och framdrift i utvecklingsarbetet. Du driver utvecklingen inom informationshantering, automatisering och AI samt bidrar till att skapa förutsättningar för en mer datadriven verksamhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
leda projektet Information och automatisering samt ansvara för planering, genomförande och uppföljning
samordna utvecklingsinitiativ och leda styrgrupper, arbetsgrupper och andra forum kopplade till projektet
utveckla arbetssätt för informationshantering och bidra till en sammanhållen informationsförsörjning
driva utvecklingsinitiativ inom automatisering, AI samt utveckla användningen av Power BI,
Power Automate och andra digitala informationslösningar
bidra till utvecklingen av öppna data, digital tvilling och andra initiativ som stärker datadrivet
beslutsfattande och en hållbar digital utveckling.
Rollen omfattar både strategiskt och operativt arbete, där du omsätter verksamhetens behov till konkreta utvecklingsinsatser. Du skapar engagemang, bygger samverkan och bidrar till att information används effektivt, säkert och med tydlig verksamhetsnytta. Tillsammans med verksamheten utvecklar du långsiktiga arbetssätt som stärker förvaltningens digitala förmåga.
Vi erbjuder dig
Du blir en del av samhällsbyggnadsförvaltningen där vi tillsammans utvecklar hållbara livsmiljöer för Botkyrkas invånare. Du kommer in i en verksamhet i utveckling där digitalisering och informationsflöden är en viktig del av framtida arbetssätt. Här arbetar medarbetare med olika kompetenser i nära samarbete, med ett tydligt fokus på utveckling, digitalisering och förbättrade arbetssätt. Förvaltningen befinner sig i en utvecklingsresa där informationshantering och datadrivet arbete är centrala områden.
Hos oss får du arbeta med utvecklingsfrågor och bidra till konkreta förbättringar i verksamheten. Du får ett uppdrag med möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt inom digitalisering, AI och automatisering. Vi erbjuder en modern och flexibel arbetsmiljö med möjlighet till hybridarbete, kontinuerlig kompetensutveckling och friskvårdsförmåner. Vi värdesätter samarbete, kunskapsutbyte och ett gott arbetsklimat där vi utvecklas tillsammans.
Du som söker till oss
Du är civilingenjör eller har en akademisk examen inom geomatik, GIS, samhällsbyggnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av verksamhetsutveckling där du har analyserat verksamhetsbehov, utvecklat arbetssätt eller processer samt medverkat i eller drivit digitala utvecklingsinitiativ.
Övriga krav:
Erfarenhet av att driva utvecklings-, projekt- eller digitaliseringsinitiativ i samverkan med flera intressenter.
Erfarenhet av processutveckling, inklusive processkartläggning och behovsanalys.
Erfarenhet av att arbeta tvärfunktionellt i en organisation.
Erfarenhet från samhällsbyggnadsområdet.
Erfarenhet av informationshantering eller informationsförvaltning.
Erfarenhet av att ta fram och presentera beslutsunderlag, rapporter eller annan information på svenska för olika målgrupper.
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av Power Platform (Power BI, Power Automate) eller liknande verktyg
Erfarenhet av datadrivet arbete, exempelvis öppna data eller AI-relaterade utvecklingsinitiativ
Erfarenhet av GIS, geodata eller arbete med digital tvilling
Du trivs med att samarbeta och skapar förtroendefulla relationer i en organisation med många kontaktytor. Genom att arbeta tillsammans med andra, dela information och skapa samsyn bidrar du till ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Du arbetar strukturerat, planerar och följer upp ditt arbete på ett sätt som skapar tydlighet och framdrift, även när flera utvecklingsinitiativ pågår samtidigt.
Du arbetar analytiskt och har förmåga att se samband i komplexa frågor. Genom att sätta dig in i verksamhetens behov identifierar du utvecklingsmöjligheter och omsätter dem till förbättringar som skapar värde. Du tar initiativ, driver arbetet framåt och säkerställer att idéer genomförs och leder till konkreta resultat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka Kommun
(org.nr 212000-2882), http://botkyrka.se/
Hans Stahles väg 13 (visa karta
)
147 41 TUMBA Arbetsplats
Botkyrka kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Rekryteringspartner
Leila Meljoum leila.meljoum@botkyrka.se Jobbnummer
10015369