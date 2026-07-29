Rekryteringsspecialist till verksamhetsnära HR - Örebro, vikariat
Kriminalvården / Personaltjänstemannajobb / Örebro Visa alla personaltjänstemannajobb i Örebro
2026-07-29
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Med anstalter, häkten, frivårdskontor och vår transportavdelning som uppdragsgivare kommer du främst att arbeta med volymrekrytering av kriminalvårdare men även med rekrytering av andra yrkesroller. Du arbetar mot alla våra verksamhetsområden där du är kontaktperson för en eller två verksamhetsområden och är den som operativt håller ihop verksamhetsområdets rekryteringsprocesser. Du kommer att genomföra uppstartsmöten, publicera annonser, göra urval, planera och hålla intervjuer, hantera administration och allt som hör en rekryteringsprocess till. Du kommer att samarbeta nära med ditt verksamhetsområdes chefer och personalhandläggare, liksom med dina kollegor i rekryteringsgruppen.
Kriminalvården rekryterar flera tusen nya medarbetare och semestervikarier varje år. Det betyder att vi vänder oss till dig som trivs med ett jobb som har tempo och nerv, där du dels är en del av en grupp och ett sammanhang, dels med stor självständighet driver dina egna uppdrag och ger bästa möjliga service till våra uppdragsgivare. Rekryteringsgruppen har ett klimat där vi tar ansvar för vårt gemensamma uppdrag genom att dela viktig information, värnar om ärlig kommunikation och är generösa med att dela kunskap och acceptera olikheter och vi vill ha nya arbetskamrater som bidrar på samma sätt.
Din arbetsplats finns på Kriminalvårdens regionkontor i Örebro, men tillämpar också möjlighet till att teckna distansarbetsavtal.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta och som är flexibel och kommunikativ. I ditt arbete tar du stort ansvar för dina uppgifter genom att själv planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du är noggrann och väl medveten om mål och att arbeta för en hög kvalitet. Att arbeta med rekrytering i Kriminalvården innebär i stor utsträckning volymrekrytering som kräver effektiva arbetssätt och uthållighet. Det innebär också att komma in i en tid av tillväxt och förändring. Du behöver därför trivas både med att arbeta i en verksamhet som styrs av regler och rutiner men även där du bidrar till förändring och med nya tankesätt.
Du har erfarenhet av rekrytering, antingen som rekryterare, HR-medarbetare med fokus på rekrytering eller i chefsroll som innehållit stora rekryteringsbehov.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning/högskoleexamen inom HR/PA alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer likvärdig
God administrativ förmåga
Goda kunskaper i svenska, såväl i tal som skrift
B-körkort
Det är även meriterande med:
Aktuell kunskap om Kriminalvården
Kunskap om och erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering
Erfarenhet av samtliga delar i rekryteringsprocessen
Erfarenhet av volymrekryteringÖvrig information
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Klostergatan 37 (visa karta
)
703 61 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
HR-avdelningen, Enheten för verksamhetsnära HR, Region Mitt Kontakt
Gruppchef
Michaela Freij michaela.freij@kriminalvarden.se 0761007434 Jobbnummer
10015361