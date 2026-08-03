Psykolog, Habiliteringen, Borlänge
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Psykologjobb / Borlänge Visa alla psykologjobb i Borlänge
2026-08-03
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna - Hälso och sjukvården i Borlänge
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Habiliteringen är en länsövergripande specialistverksamhet som finns på fem orter i Dalarna - Falun, Borlänge, Mora, Ludvika och Avesta. På varje enhet finns Barn- och Ungdomshabilitering samt Vuxenhabilitering. Vi jobbar i tvärprofessionella team med medicinsk, psykologisk, social och pedagogisk kompetens. Habiliteringen har ett viktigt och utmanande uppdrag med att göra livet mer möjligt för barn, ungdomar och vuxna med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar samt till deras närstående. Insatserna ska bidra till ett fungerande vardagsliv, god livskvalitet och delaktighet i samhället.
Vill du göra skillnad för personer med funktionsnedsättning och deras närstående? Trivs du med att ingå i en arbetsgrupp med stort engagemang, lösningsfokus och arbetsglädje? Då är Barn- och ungdomshabiliteringen arbetsplatsen för dig! Tjänsterna är tillsvidare och placeringsort är möjlig på någon av våra mottagningar i länet. Tveka inte att söka även om du inte är legitimerad psykolog än då vi eventuellt kan erbjuda PTP-plats eller tjänst som psykologassistent. Intervjuer kan komma att påbörjas under annonseringstiden. Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Som psykolog arbetar du i nära samarbete med övriga yrkesprofessioner på Habiliteringen. Arbetet hos oss är omväxlande då du ansvarar för både det psykologiska behandlingsarbetet, gör utredningar, diagnostiserar och gör funktionsbedömningar samt kartlägger behov och ger individuellt anpassade insatser. Du ska även ge terapeutiskt inriktade insatser samt utbildning och stöd till patient, närstående, personal och övriga i patientens nätverk. Du erbjuds introduktionsprogram, tillgång till mentor och handledare och du ingår i yrkesteam tillsammans med psykologkollegor i verksamheten. Resor till andra mottagningar i länet kan ingå i tjänsten, dessa görs på arbetstid.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad psykolog alternativt om du inte är legitimerad än kan du söka PTP-plats eller som psykologassistent. Då bör du vara under utbildning eller ha gått klart psykologprogrammet.
B-körkort
Meriterande:
Tidigare erfarenhet från habiliteringen
Kunskap om olika funktionsnedsättningar
Erfarenhet av samtal och utredning med goda kunskaper i testmetodik
Erfarenhet av arbete med barnDina personliga egenskaper
Eftersom du kommer att samverka med andra yrkesprofessioner lägger vi stor vikt vid god samarbetsförmåga, social kompetens och personlig lämplighet.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Kontakter fritext
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:511". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
1:a linjens chef
Eva-Maria Björsland evamaria.bjorsland@regiondalarna.se 023-490560 Jobbnummer
10019176