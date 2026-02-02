Psykolog första linjens psykiatri barn och unga
2026-02-02
Moment Psykologi förstärker nu teamet med fler kunniga psykologer. Är du psykolog med inriktning kliniskt behandlingsarbete gentemot barn och unga? Lockas du av en verksamhetskultur som kännetecknas av evidensbaserad vård, omtanke, målstyrning och hög grad av kompetensutbyte inom professionen? Trivs du som bäst i en verksamhet som erbjuder stort inflytande, nära ledarskap och korta beslutsvägar?
Då är Moment arbetsplatsen för dig. Hos oss ingår du i en kvalitetsfokuserad organisation med många psykologer och stort kompetensutbyte.
Om verksamheten
Moment Psykologi är en psykologi- och psykiatriverksamhet vars målgrupp är barn, ungdomar och vuxna. Våra uppdragsgivare är offentlig sektor, företag och privatpersoner. Verksamheten bedrivs i en representativ lokal belägen i central Stockholm intill vackra Observatorielunden.
Vår vision är ett samhälle med bättre hälsa där alla får rätt vård i rätt tid. Omtanke, kunskap och generositet genomsyrar verksamheten. Vi har ett unikt team av specialister bestående av psykiatriker, psykologer och sjuksköterska som träffar våra patienter både på mottagningen och digitalt.Publiceringsdatum2026-02-02Om tjänsten
I tjänsten som psykolog inom första linjens psykiatri ansvarar du i första hand för bedömning, rådgivning och psykologisk behandling mot målgruppen barn, ungdomar och föräldrar. Patienterna har lindrig- måttlig psykisk ohälsa och vi arbetar även med hälsofrämjande insatser. Vi söker efter en psykolog som är engagerad och vill vara med och utveckla tjänsteområdet första linjens psykiatri, som bedrivs i form av samarbete med ett flertal vårdcentraler i närområdet. Utöver patientarbete ingår även föreläsningar och handledning av studenter. Du kommer även vara delaktig i verksamhetens systematiska kvalitet- och utvecklingsarbete.
På Moment finns hög grad av struktur och välfungerande arbetsrutiner. Vi utvärderar våra behandlingar systematiskt och har över 10 år av mycket fina kvalitetsutvärderingar.
Vem är du?
Du är legitimerad psykolog med minst grundläggande KBT-utbildning och inriktning mot barn och unga. Du har gedigen kunskap om inlärningspsykologi och beteendeanalys, samt arbetar självständigt och strukturerat. Flerårig erfarenhet som barnpsykolog och/eller tidigare arbete på Vårdcentral eller BUMM är meriterande men inget krav.
Du drivs av att hjälpa människor att må bättre och nå hållbara resultat genom att med omtanke omsätta din specialistkunskap i handfasta råd och insatser.
Som person har du ett positivt förhållningssätt, är trygg i din roll och kan vara både uppgifts- och relationsorienterad. Du uppskattar och bidrar till en god arbetsmiljö och ständig utveckling av verksamheten. Du är van att arbeta effektivt - och alltid med patientens bästa i fokus.
Förstås ser vi gärna att du delar vår värdegrund:
VI GER
Vi omsätter högspecialiserad evidensbaserad vård till handfasta råd och verktyg
Vi är fokuserade på utveckling och arbetsglädje för våra medarbetare
Vi ger vård som ger hållbara resultat
Vi delar med oss av kunskap och stödjer varandra kollegialt
VI LÄR
Vi anstränger oss för att ta reda på ny kunskap
Vi tar del av vetenskapliga rön och utvecklar våra metoder kontinuerligt
Vi bedriver förbättringsarbete som en naturlig del av vardagen
VI GÖR SKILLNAD
Våra tjänster skapar kännbar förändring och mätbara resultat
Våra tjänster ger effekt som håller i sig över tid
Vi skapar en branschförebild i enlighet med vår vision och affärsidé som förbättrar vården
Vi erbjuder dig
Som barnpsykolog hos oss arbetar du tillsammans i specialistteam med ett flertal psykologer och har tillgång till barnpsykiatriker och specialistsjuksköterska. Våra arbetsvillkor utgår ifrån målstyrning med:
Flexibla arbetstider
Möjligheten att kombinera arbete på plats och via länk
Kompetenspeng varje år
Friskvårdsbidrag
Kontinuerlig handledning av meriterade handledare
Konkurrenskraftiga villkor
Kollektivavtal
Hos oss har vi dessutom en uppskattad tradition som innebär att du alltid är ledig på din födelsedag! Om företaget
Vi är Moment - en privat vårdgivare som erbjuder specialisttjänster inom psykologi, psykiatri, barnmedicin och neuropsykiatri. Vår målgrupp är offentlig sektor, företag och privatpersoner.
Du hittar våra mottagningar på ett tiotal orter över hela Sverige. Vi genomför även konsultuppdrag på plats hos våra kunder. Hos oss arbetar mer än 70 psykologer, specialistläkare och sjuksköterskor med att skapa psykisk och fysisk hälsa genom metoder som har tydlig förankring i vetenskap.
Moment grundades 2010 och leds sedan starten värderingsstyrt med stort fokus på att skapa samhällsnytta. Bolaget har haft en mycket stark och sund tillväxt under ett flertal år och blivit utsedda till Gasellföretag fem gånger.
Om anställningen
Tillsvidareanställning, som inleds med 6 månaders provanställning
Heltid eller deltid
Tillträde enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag är 15 februari, vi intervjuar löpande så skicka gärna in din ansökan snarast vid intresse för tjänsten! Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vi ser fram emot din ansökan!
