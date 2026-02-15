Psykolog extra kväll och helg
2026-02-15
Moment Psykologi i Malmö växer och förstärker nu teamet med ytterligare kunniga psykologer. Är du psykolog med inriktning kliniskt behandlingsarbete KBT? Vill du arbeta extra med både fysiska och digitala besök i en välmeriterad psykologverksamhet?
Då är Moment arbetsplatsen för dig. Hos oss ingår du i en kvalitetsfokuserad organisation med många psykologer, smidiga arbetsprocesser och stort fokus på patientmötet.
Om verksamheten
Moment Psykologi i Malmö är en psykologi- och psykiatriverksamhet som arbetar inom vårdval psykoterapi på uppdrag av Region Skåne. Vi bedriver även privat- och försäkringsfinansierad vård. Verksamheten bedrivs i en representativ lokal centralt i Malmö på Storgatan 5.
Om tjänsten
I tjänsten arbetar du kliniskt med rådgivning och behandling av vuxna på primärvårdsnivå. Patienterna har lindrig -måttlig psykisk ohälsa och kommer på remiss från vårdcentral. Meriterande är om du också har erfarenhet och kan arbeta med barn och unga. Du ingår i ett team med flera andra kunniga och trevliga psykologer.
På Moment finns hög grad av struktur och välfungerande arbetsrutiner. Vi utvärderar våra behandlingar systematiskt och har 10 år av mycket fina kvalitetsutvärderingar.
Vem är du?
Du är psykolog med utbildning inom klinisk psykologi/psykoterapi. Vi söker dig som har minst grundläggande KBT-utbildning. Du arbetar evidensbaserat och har gedigen kunskap om inlärningspsykologi och beteendeanalys, samt arbetar självständigt och strukturerat.
Du drivs av att hjälpa människor att må bättre och nå hållbara resultat genom att med omtanke omsätta din specialistkunskap i handfasta råd och insatser.
Som person har du ett positivt förhållningssätt, är trygg i din roll och kan vara både uppgifts- och relationsorienterad. Du uppskattar och bidrar till en god arbetsmiljö och ständig utveckling av verksamheten. Du är van att arbeta effektivt - och alltid med klienters bästa i fokus. Du är prestigelös, generös och engagerad.
Vi ser gärna att du delar vår värdegrund:
VI GER
Vi omsätter högspecialiserad evidensbaserad vård till handfasta råd och verktyg
Vi är fokuserade på utveckling och arbetsglädje för våra medarbetare
Vi ger vård som ger hållbara resultat
Vi delar med oss av kunskap och stödjer varandra kollegialt
VI LÄR
Vi anstränger oss för att ta reda på ny kunskap
Vi tar del av vetenskapliga rön och utvecklar våra metoder kontinuerligt
Vi bedriver förbättringsarbete som en naturlig del av vardagen
VI GÖR SKILLNAD
Våra tjänster skapar kännbar förändring och mätbara resultat
Våra tjänster ger effekt som håller i sig över tid
Vi skapar en branschförebild i enlighet med vår vision och affärsidé som förbättrar vården
Vi erbjuder dig
Flexibel arbetstid: 10-40 timmar/vecka, anpassat efter din livssituation. Perfekt för dig som vill kombinera med annat uppdrag, akademiskt arbete eller heltidsjobb
Kollektivavtal
Moment Akademi (internutbildning)

Så ansöker du
Anställningsform: Behovsanställning, timanställning
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta enhetschef Sofi Nilsson, på mejl: sofi.nilsson@momentpsykologi.se
eller tel: 076-213 13 51.
Om företaget
Vi är Moment - en privat vårdgivare som erbjuder specialisttjänster inom psykologi, psykiatri, barnmedicin och neuropsykiatri. Vår målgrupp är offentlig sektor, företag och privatpersoner.
Du hittar våra mottagningar på ett tiotal orter inom ett flertal regioner över hela Sverige. Vi genomför även konsultuppdrag på plats hos våra kunder. Hos oss arbetar mer än 70 psykologer, specialistläkare och sjuksköterskor med att skapa psykisk och fysisk hälsa genom metoder som har tydlig förankring i vetenskap.
Moment grundades 2010 och leds sedan starten värderingsstyrt med stort fokus på att skapa samhällsnytta. Bolaget har haft en mycket stark och sund tillväxt under ett flertal år och blivit utsedda till Gasellföretag fem gånger, senast 2022.
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7231578-1842907". Arbetsgivare Moment Hälsa AB
(org.nr 559268-0242), https://jobb.momenthalsa.se
Storgatan 5 (visa karta
)
211 41 MALMÖ Arbetsplats
Moment Jobbnummer
9743259