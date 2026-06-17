Psykolog
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2026-06-17
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Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-06-17Om företaget
Närhälsan Solgärde vårdcentral är en väletablerad vårdcentral med drygt 9 000 listade patienter. Vi har en stabil bemanning och hos oss arbetar medicinska sekreterare, kanslist, undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, distriktssköterskor, psykolog samt vårdsamordnare/ rehabkoordinator. På vårdcentralen erbjuder vi läkar- och sjuksköterskemottagning samt specialistsköterskemottagning för bland annat diabetes, hypertoni samt astma/KOL. Vi erbjuder både planerade och akuta mottagningstider till samtliga yrkeskategorier. Här kan du läsa mer om fördelar och förmåner som ingår i din anställning i Närhälsan: https://www.
narhalsan.se/om-narhalsan/jobba-hos-oss/fordelar-och-formaner/
Om arbetet
Som psykolog på Närhälsan Solgärde Vårdcentral erbjuds du en spännande och varierande tjänst inom vårt team av beteendevetare. Teamet kommer att bestå av två psykologer och en vårdsamordnare/rehabkoordinator som arbetar i nära samarbete med övriga professioner. Dina arbetsuppgifter består i huvudsak av att genomföra psykologisk bedömning och behandling. som omfattar barn, ungdomar och vuxna med psykisk ohälsa. Vanliga tillstånd hos patienter du som psykolog möter är ångest, depression, stressrelaterade sjukdomar, svårare kriser, smärtproblematik och PTSD. Utöver det kliniska arbetet har våra psykologer en viktig konsultativ roll gentemot kollegor.
Vi arbetar enligt Integrerad Beteendehälsa (IBH) där arbetet bland annat inkluderar hög tillgänglighet, stegvis vård och samarbete med andra professioner och vårdgrannar. Det är viktigt att du har ett intresse för att arbeta utifrån principerna för IBH. Närmare innebär det att prioritera hög tillgänglighet till psykosocial resurs för alla invånare med psykisk och beteenderelaterad ohälsa. Det innebär också att arbeta med stegvis vård, där insatser sträcker sig från psykopedagogik, råd om egenvård, till vägledd behandling med litteratur eller internetbehandling, gruppbehandling eller individuella behandlingsinsatser. Vi träffar våra patienter fysiskt eller digitalt. För att möta behoven hos hela patientpopulationen krävs en förmåga att variera metod och omfattning på behandlingsinsatserna.
Om dig
Du är legitimerad psykolog och har inriktning mot KBT. Andra aktuella inriktningar är korttids PDT. Meriterande är tidigare erfarenhet från arbete som psykolog på primärvårdsnivå, integrerad beteendehälsa och stegvis vård. Erfarenhet från internetbaserad psykologisk behandling eller gruppbehandlingar är också meriterande.
Vi söker dig som tar initiativ och på ett aktivt sätt vill delta i verksamhetens utvecklingsarbete. Du organiserar och planerar ditt arbete på ett effektivt sätt utifrån uppsatta mål och står för kvalitetssäkring av arbetet psykisk hälsa på vårdcentralen.
I arbetet möter du många olika patienter därför är det viktigt att du är tillmötesgående, lyhörd och har ett gott bemötande. Du trivs med teamarbete och för dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga samarbetsparters i arbetet. Du delar även Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer på vårdcentral genomförs löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på vårdcentralen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar – detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Rollsbovägen 58 (visa karta
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442 40 KUNGÄLV Arbetsplats
Närhälsan Solgärde vårdcentral Kontakt
Morganne Wong, Sveriges Psykologförbund morganne.wong@vgregion.se 0313450742 Jobbnummer
9967112