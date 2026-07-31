Stödpedagog till Grindgatans gruppbostad
Linköpings kommun / Behandlingsassistentjobb / Linköping Visa alla behandlingsassistentjobb i Linköping
2026-07-31
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Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.
Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Som stödpedagog på Grindgatans gruppbostad har du en viktig roll i att utveckla verksamhetens pedagogiska arbetssätt. Du arbetar både i det dagliga stödet till brukarna och med att stötta arbetsgruppen i det pedagogiska arbetet.
Du bidrar till att skapa struktur och tydlighet i vardagen, utveckla gemensamma arbetssätt och säkerställa att dokumentation och genomförandeplaner håller god kvalitet. En viktig del av uppdraget är också att handleda och stötta kollegor samt bidra till reflektion och utveckling i arbetsgruppen. Tillsammans med verksamhetschef och kollegor får du möjlighet att vara med och forma verksamhetens fortsatta utveckling och skapa arbetssätt som ger bästa möjliga stöd för brukarna.
Din arbetsplats
Grindgatan är en gruppbostad inom LSS där sju personer med IF och NPF bor tillsammans. Brukarna har bott ihop under många år och har en fin gemenskap där aktiviteter och social samvaro är en naturlig del av vardagen. Här får du följa med på allt från biblioteksbesök och frisörbesök till andra aktiviteter som bidrar till en meningsfull tillvaro.
Verksamheten befinner sig i en utvecklingsfas där vi tillsammans bygger upp nya rutiner och arbetssätt. Du blir en viktig del i det arbetet och får möjlighet att påverka verksamhetens utveckling tillsammans med en erfaren arbetsgrupp och verksamhetschef.
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll, helg och sovande jour.
Du som söker
Vi söker dig som har en YH-utbildning till stödpedagog om 200 YH-poäng eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av dokumentation och journalföring. Det är meriterande om du har erfarenhet av pedagogiska arbetssätt och kunskap inom alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).
Som person har du god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra. Du är självgående, tar ansvar för ditt uppdrag och bidrar till att driva utvecklingen framåt. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt, är tydlig i din kommunikation och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer med både brukare och kollegor.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17632
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
589 23 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Facklig företrädare
Kommunal Linköping linkoping.ost@kommunal.se Jobbnummer
10017155