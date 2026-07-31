Controller till Llentab Steel i Kungsham
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2026-07-31
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Vill du vara med och utveckla ekonomistyrningen i en verksamhet där analys och affär går hand i hand?
Hos Llentab Steel får du en nyckelroll där ekonomi möter produktion, affär och strategi. Vi söker nu en affärsdriven controller som vill arbeta nära verksamheten och bidra till ökad lönsamhet genom skarpa analyser, kostnadskontroll och utvecklade kalkylmodeller.
Det här är rollen för dig som trivs i en industriell miljö där du får kombinera redovisning, analys och verksamhetsstyrning – och där dina insikter gör verklig skillnad.
Om rollen
Som controller hos oss blir du en central del av verksamheten med ansvar för att skapa kontroll, transparens och förståelse kring kostnader, marginaler och produktlönsamhet.
Du arbetar nära produktion, projekt och ledning och driver controllingarbetet framåt med fokus på kvalitet, affärsnytta och förbättring. Rollen är både operativ och strategisk – här får du möjlighet att påverka arbetssätt, processer och beslut på riktigt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för månadsbokslut och löpande redovisning
Säkerställa korrekt värdering av lager, pågående arbete och produktionskostnader
Utveckla och driva produktkalkyler, standardkostnader och efterkalkyler
Följa upp och analysera täckningsbidrag, marginaler och produktlönsamhet
Driva kostnadskontroll inom produktion och projekt
Identifiera och analysera avvikelser mellan standardkostnad och verkligt utfall
Delta i budget- och prognosarbete kopplat till produktionen
Ta fram beslutsunderlag och affärsnära analyser till ledning och verksamhet
Bidra till utveckling av processer inom ekonomistyrning, uppföljning och intern kontroll
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet från tillverkande industri och som trivs i en affärsnära roll där du får kombinera analys, redovisning och verksamhetsstyrning. Du är van att arbeta nära produktion och ledning och har ett starkt intresse för kostnadsstyrning, produktkalkyler och lönsamhetsuppföljning.
Du har en akademisk utbildning inom ekonomi och erfarenhet som controller. Vidare är du en van användare av Excel och affärssystem och känner dig trygg i att arbeta med stora datamängder och komplex information. Kunskap i affärssystemet IFS är meriterande, men inget krav.
Som person är du analytisk, strukturerad och noggrann, samtidigt som du har förmågan att se helheten och omsätta siffror till konkreta förbättringar i verksamheten. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina processer och drivs av att skapa tydlighet och affärsvärde genom dina analyser.
För att lyckas i rollen tror vi också att du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med olika delar av verksamheten. Du kan förklara ekonomiska samband på ett tydligt och pedagogiskt sätt och trivs i en miljö där ekonomi och affär går hand i hand.
Har vi väckt din nyfikenhet och vill du höra mer?
I den här rekryteringen samarbetar LLentab Steel med Mpya Finance. Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Elin Antonsson tfn 070-931 87 69 eller Anette Zantelid tfn 073-203 67 77. Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan därför komma tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mpya Finance AB
(org.nr 559069-1555)
Kungsportsplatsen 1 (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Mpya Finance - Göteborg Jobbnummer
10017154