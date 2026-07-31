Chefsingenjör export till Stridsflygavdelningen
Försvarets Materielverk (FMV) / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2026-07-31
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Är du chefsingenjör med erfarenhet av flygsystem? Nu söker vi en ny medarbetare till Stridsflygsavdelningen. I nära samarbete med ett erfaret team får du möjlighet att påverka både detalj och helhet i projekt som stärker Försvarsmaktens och Sveriges förmåga. Här är ditt arbete betydelsefullt i varje steg, från behov och idé till leverans och uppföljning.Publiceringsdatum2026-07-31Om tjänsten
Projektet har sin utgångspunkt i vidmakthållande, export och utveckling av JAS 39 Gripen för både Försvarsmakten och exportkunders räkning. Med utgångspunkt från våra uppdragsgivares behov både leder vi och upphandlar utveckling av Gripensystemet och dess ingående delar.
Det har kallats Sveriges största industriprojekt. En vidareutvecklad Gripen som tillför helt nya egenskaper är det för Sverige snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att få tillgång till de förbättrade förmågor inom beväpning, skydd och räckvidd som är nödvändiga för att kunna möta framtidens hot.
Du kommer tillsammans med chefsingenjör inom projektet och dennes biträdande leda det tekniska utvecklingsarbetet med fokus mot exportprojekten. Du blir en del av projektledningen i vårt leverans- och utvecklingsprojekt och arbetar med systemövergripande produktfrågor och uppgifter. Som projektets tekniskt sakkunnige gentemot exportprojekten säkerställer du att de kan leverera enligt sina tidplaner.
I ditt dagliga arbete kommer du att jobba tillsammans med projektets alla medarbetare och även externt med Försvarsmakten och industrin för att lösa dina uppgifter.
Tjänsten är placerad i Stockholm eller Linköping. Tjänsteresor såväl inrikes som utrikes ingår i arbetet.
Om dig
Du är civil- eller högskoleingenjör eller har, motsvarande för tjänsten, relevant utbildning som till exempel teknisk officer med erfarenhet av arbete med flygsystem. Vi tror att du har erfarenhet av agilt utvecklingsarbete och trivs med att leda och ta ansvar i en verksamhet med högt tempo.
Om du har erfarenhet av Försvarsmaktens verksamhet, förbandens förmågor och/eller FMV:s (Försvarets materielverks) arbetssätt är det meriterande. Har du även erfarenhet av ledande befattningar tror vi att det kommer hjälpa dig att lyckas i rollen.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som har du hög integritet, är initiativtagande och kommunicerar obehindrat och tydligt både på svenska och engelska. Du är som bäst när du får leda och samarbeta med andra och ta ansvar för att arbetet genomförs med rätt kvalité. Vidare är du trygg och stabil i dig själv och du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete självständigt.
FMV – Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Flyg- och rymd
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde flyg- och rymdmateriel som ansvarar för de flyg- och rymdsystem som används av Försvarsmakten, exempelvis stridsflyg, helikoptrar och transport- och specialflyg.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: https://www.fmv.se/jobb--karriar/arbeta-pa-fmv/.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 25 augusti 2026.
Bra att veta
Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kunskap och personliga egenskaper.
Våra fackliga företrädare är SACO Mikael Svensson, OFR/S Madeleine Lithander, OFR/O Henry Joona och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Alexander Karlsson via FMV:s växel: 08-782 4000.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340)
115 88 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarets Materielverk (FMV) Jobbnummer
10017138