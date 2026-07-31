Specialistundersköterska till Granholmsvägens gruppbostad
Linköpings kommun / Undersköterskejobb / Linköping Visa alla undersköterskejobb i Linköping
2026-07-31
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.
Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Som specialistundersköterska på Granholmsvägens gruppbostad får du en viktig roll i verksamheten och möjlighet att vara med och forma ett nytt uppdrag. Du arbetar nära brukarna i vardagen samtidigt som du bidrar med din specialistkompetens till arbetsgruppen och verksamhetens utveckling.
Ditt arbete innebär att ge individuellt anpassat stöd och kvalificerad omvårdnad utifrån brukarens behov, önskemål och förutsättningar. Du arbetar för att stärka den enskildes självständighet, delaktighet och möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt.
En viktig del av uppdraget är att stötta kollegor i omvårdnadsfrågor och bidra till reflektion, lärande och utveckling av arbetssätt. Du kommer att vara ett stöd i frågor som rör hälso- och sjukvård, dokumentation och genomförande av insatser. Tillsammans med verksamhetschef och legitimerad personal bidrar du till att utveckla rutiner och skapa en trygg och säker omsorg för våra brukare.
Du förväntas också hålla dig uppdaterad inom ditt specialistområde och bidra till att nya arbetssätt och metoder implementeras i verksamheten.
Din arbetsplats
Granholmsvägen 2 är en gruppbostad inom LSS där vi erbjuder stöd till sju personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Hos oss möter du en stabil och engagerad arbetsgrupp som har arbetat tillsammans under flera år. Vi arbetar för att skapa en trygg och utvecklande miljö där brukarnas behov, delaktighet och självbestämmande står i centrum.
Verksamheten befinner sig i en utvecklingsfas där vi vill stärka vårt arbete kring omvårdnad och hälso- och sjukvårdsfrågor. Brukargruppen blir äldre och har ett ökat behov av medicinska insatser och anpassat stöd. Därför söker vi dig som vill bidra med din kunskap och vara med och utveckla verksamheten tillsammans med verksamhetschef och kollegor.
Det här är en ny roll hos oss, vilket innebär att du får möjlighet att påverka hur uppdraget utformas och skapa strukturer som håller över tid.
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll, helg och sovande jour.
Du som söker
Vi söker dig som är utbildad specialistundersköterska med inriktning inom exempelvis psykiatri, funktionsnedsättning, äldreomsorg, demens eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig.
Du har erfarenhet av arbete inom stöd, vård och omsorg. Du har även erfarenhet av och kunskap om lågaffektivt bemötande. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom LSS eller psykiatri samt av att handleda kollegor och bidra till utveckling av arbetssätt.
Som person har du god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra. Du är självgående, tar ansvar och driver ditt arbete framåt. Du har en empatisk förmåga och ett tydligt förhållningssätt där du anpassar din kommunikation efter individens behov. Du har även pedagogisk insikt och tycker om att dela med dig av din kunskap och stötta kollegor i deras utveckling.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17631
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
589 37 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
HR-konsult
Lena Järnland Lena.Jarnland@linkoping.se +4613207951 Jobbnummer
10017152