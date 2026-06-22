Psykolog
Västra Götalandsregionen / Psykologjobb / Kungälv Visa alla psykologjobb i Kungälv
2026-06-22
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Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus –
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2026-06-22Beskrivning
BUP Affektiv mottagning Kungälv tillhör Verksamhet Psykiatri, Kungälvs sjukhus, och är placerad på Rollsbovägen 58 i Kungälv. Det finns goda förbindelser till Göteborg. Barnpsykiatrin i Kungälv och Ale delades år 2020 in i en enhet som är inriktad mot patienter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och en enhet som är inriktad mot patienter med en affektiv problematik och det är till den affektiva mottagningen som vi nu söker en ny medarbetare.
Teamet består av överläkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, sekreterare och enhetschef. Tillgång finns även till logoped och arbetsterapeut, som är anställda på den neuropsykiatriska enheten. Verksamheten kännetecknas av hög kompetens och hög grad av samverkan, samt bedrivs utifrån ett tvärprofessionellt perspektiv. Förutom olika typer av samtal bedriver vi också gruppverksamhet. Alla yrkesgrupper får kontinuerlig handledning utifrån profession.Dina arbetsuppgifter
Kvalificerat utrednings-, bedömnings- och behandlingsarbete med barn, ungdomar och deras familjer. Arbetet sker i team men också självständigt. Vi har ofta kontakt med vårdgrannar, skola och socialtjänst. Mottagningen har akutberedskap på dagtid.Kvalifikationer
Vi vänder oss till dig som är legitimerad psykolog och som vill vara med att fortsätta utveckla vår mottagning med ett gemensamt engagemang och nytänkande.Det är meriterande ifall du tidigare har arbetat inom barn- och ungdomspsykiatri men inte ett krav. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av att arbeta behandlande med barn och ungdomar som har en problematik inom det affektiva området. Det är också önskvärt med erfarenhet av arbete inom någon form av akutfunktion.
Du har ett öppet sinne och god förmåga att kritiskt granska ditt arbete samt ett uttalat patientfokus som gestaltas i samarbete med patienten runt diagnostik och behandlingsmetoder. Framför allt är du en person som värdesätter det viktiga arbetet med barn och ungas psykiska ohälsa och vill arbeta för en framstående och tillgänglig barn- och ungdomspsykiatri.
Då vi ser det som viktigt att du skall trivas hos oss, lägger vi stor vikt vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet.Övrig information
Vi begär utdrag ur belastningsregistren på alla som erbjuds anställning inom Verksamhet Psykiatri.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Lasarettsgatan 1 (visa karta
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442 41 KUNGÄLV Arbetsplats
Sjukhusen i väster, BUP Affektiv mottagning Kungälvs sjukhus Kontakt
Aron Odin, Sveriges Psykologförbund aron.odin@vgregion.se 0732-216991 Jobbnummer
9973822