Kvinnliga personliga assistenter sökes för timanställning i Bagarmossen
Göteborgskooperativet för Independent Living, GIL ek. för. / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-07-31
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Jag är en 42-årig kille som bor i Bagarmossen och söker flera personliga assistenter. Tjänsterna är timanställningar med möjlighet till visstidsanställning längre fram, beroende på hur uppdraget utvecklas och våra överenskommelser.
Jag söker främst kvinnliga assistenter och det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av omvårdnad eller arbete inom personlig assistans. Samtidigt är personkemin minst lika viktig. Jag värdesätter att du är trygg, lyhörd, ansvarstagande och genuint tycker om att hjälpa andra.
I arbetsuppgifterna ingår att ge stöd i min vardag, hjälpa till med personlig omvårdnad samt att tillsammans med mig hålla ordning i hemmet. Arbetet utgår från mina behov och sker i mitt hem och i samband med vardagliga aktiviteter.
Eftersom kommunikationen är en viktig del av arbetet behöver du kunna tala och skriva svenska flytande, så att vi förstår varandra utan missförstånd.
Vi erbjuder:
Timanställning vid behov.
Möjlighet till visstidsanställning med den tjänstgöringsgrad som vi kommer överens om.
Ett meningsfullt och omväxlande arbete där du gör stor skillnad i en annan människas vardag.
Välkommen med din ansökan! Vi rekryterar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. För oss handlar personlig assistans om att skapa förutsättningar för att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva det liv hen själv vill leva. I många uppdrag är den assistansberättigade själv arbetsledare, medan andra har utsett en ställföreträdande arbetsledare. Uppdrag och roller ser olika ut beroende på verksamhet och funktion.
GIL:s kontor ger stöd inom bland annat arbetsledning, administration, ekonomi, HR och utbildning. Tillsammans bidrar vi till att vardagen fungerar för både assistansberättigade och medarbetare inom kooperativet.
För att få och behålla trygga och engagerade medarbetare satsar GIL på utbildning och gemensamma aktiviteter.
• GIL:s assistenter har kollektivavtal med Fremia–Kommunal
• Friskvårdsbidrag upp till 2 500 kr/år
• Individuell lönesättning
• Utdrag ur polisens belastningsregister ska visas upp vid anställning
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgskooperativet för Independent Living, GIL ek. för.
, https://www.gil.se/jobba/
Mölndalsvägen 30B (visa karta
)
400 22 STOCKHOLM Arbetsplats
GIL Kontakt
Rekryteringsansvarig
Jenny Segrén 031-636489 Jobbnummer
10017140