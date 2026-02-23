Psykolog
Plikt- och prövningsverket etablerar sig i Umeå! Vill du vara med från början?
Nu söker vi 8 psykologer som vill vara med och bygga upp vår verksamhet i Umeå.
Hos oss arbetar vi tillsammans för att klara våra uppdrag. Vi tar ansvar för vårt eget arbete och för varandra. Med kvalitet i fokus i allt vi gör skapar vi en arbetsmiljö där alla får växa, bidra och utvecklas.
I Umeå kommer vi finnas vid centralt belägna och nyrenoverade lokaler intill Umeälven.
Vid enheten för prövning arbetar överläkare, psykologer, sjuksköterskor, administratörer och handläggare tillsammans. Vi strävar mot gemensamma mål och värnar om ett nära samarbete. Här finns en kamratlig känsla och en stark lojalitet. Vi ställer upp för varandra och skapar förutsättningar för både kvalitet och arbetsglädje.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Som psykolog hos oss är din huvudsakliga arbetsuppgift att intervjua och bedöma våra prövande i olika urvalsuppdrag. Du arbetar självständigt utifrån våra givna metoder, riktlinjer och manualer. Arbetet och metoderna har en hög grad av struktur och det är därför viktigt att du trivs med ett strukturerat arbetssätt.
Din arbetsinsats är en del i en gemensam prövningskedja vilket innebär att du inte har bokade besök utan löser uppdraget för dagen i samarbete med andra.
Vi arbetar fortlöpande med uppföljning samt metod- och verksamhetsutveckling. Det kan komma tillfällen då du får möjligheten att bidra och delta i det arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som
- är psykolog med legitimation utfärdad av Socialstyrelsen
- har minst några års arbetslivserfarenhet i yrket efter slutförd PTP
- kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av
- kliniska bedömningar
- psykometrisk testning
Dina personliga egenskaper
Som psykolog hos oss ser vi att du är självgående, där du kan ta ansvar för dina arbetsuppgifter och driva dem vidare. Vi arbetar mot tydliga mål och det är därför viktigt att du har förmågan att fokusera på målet, men också förmågan att ändra riktning om förutsättningarna ändras.
Du kan samarbeta bra med andra människor, där du har förmågan att vara lyhörd och har ett smidigt sätt. Du kan kommunicera på ett tydligt sätt och kan säkerhetsställa att information och budskap når fram.
Vi ser också att du har förmågan att väga samman komplex information och sedan göra korrekta avvägningar. Det är också viktigt att du kan se helheten och ta hänsyn till det större perspektivet.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med provanställning.
Anställningen påbörjas genom deltagande i vår två veckor interna utbildning i intervju- och bedömningsteknik. För att arbeta i verksamheten krävs godkänt resultat på utbildningen. Kursen kan komma att genomföras på verksamhetens övriga prövningskontor (Göteborg, Malmö eller Stockholm).
På grund av verksamhetens karaktär kan du inte arbeta hemifrån, men vi hoppas att detta istället kan bidra till en tydligare uppdelning mellan arbete och fritid. Du har möjlighet att träna på arbetstid och erbjuds förmånligt friskvårdsbidrag. Vi erbjuder också föräldrapenningtillägg och upp till 35 semesterdagar beroende på ålder. Läs mer om vilka förmåner och villkor vi har på vår webbplats: https://www.pliktverket.se/om-myndigheten/jobba-hos-oss
Inför anställningen gör vi en säkerhetsprövning enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv för att spegla det samhälle vi verkar i. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!
För att ansöka till oss behöver du inte skriva ett personligt brev. Vi har istället valt att fokusera på urvalsfrågor och ditt CV för en värderingsfri rekrytering.Om företaget
Vi på Plikt- och prövningsverket arbetar för att göra Sveriges säkrare. Vår huvuduppgift är att mönstra, skriva in till grundutbildningen och registerföra personal i krigsorganisationen. Vi gör också tester och bedömningar åt andra myndigheter, till exempel Polisen och Försvarshögskolan. Kort sagt: vi ser till att rätt personer hamnar på rätt plats i totalförsvaret.
Möt några av våra medarbetare - på vår webbplats hittar du filmer och intervjuer med några av oss! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
