Psykolog
2026-01-26
Du har en god samarbetsförmåga i kombination med integritet.
Vi förväntar oss att du har en helhetssyn och ett öppet sinne, en nyfikenhet och en positiv människosyn. Vid rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs gärna om vår karriärstege för psykologer och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Du får gärna ha erfarenhet från psykologarbete inom vuxenpsykiatrin tidigare och med ett genuint intresse för specialistpsykiatri och människor med samsjuklighet såsom psykisk ohälsa och beroendeproblematik (alkohol, narkotika och spel). I ditt arbete ingår förutom kliniska bedömningar och psykoterapeutiska behandlingar även neuropsykologiska utredningar vid behov och misstanke om samsjuklighet. Arbetet sker såväl självständigt som i samarbete med övriga yrkesgrupper.
Arbetsgrupp
Beroendemottagningen, vuxenpsykiatriska kliniken i Norrköping är en liten och trivsam arbetsplats som präglas av öppenhet och god gemenskap över yrkesgränserna. På mottagningen arbetar en psykolog, två kuratorer/samtalsbehandlare, skötare, sjuksköterskor och läkare. Tillsammans är vi ett 30-tal medarbetare
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad psykolog.
Du får gärna ha erfarenhet från psykologarbete inom vuxenpsykiatrin.
Goda kunskaper i svenska språket i tal såväl som skrift.
Kunskaper i Cosmic önskvärt.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga. S
Till den här tjänsten söker vi dig som är flexibel. Flexibel hos oss handlar om att kunna anpassa sig efter rådande situation och ändra fokus vilket är avgörande då oförutsägbara händelser uppstår dagligen. Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter och anhöriga.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/134". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Psykiatriska kliniken i Norrköping Kontakt
Vårdenhetschef Torbjörn Hägerström torbjorn.hagerstrom@regionostergotland.se 010-1040018 Jobbnummer
9704785