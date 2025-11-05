Psykolog
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS LVM-hem Hornö tar emot män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk. Vi tar emot män med psykisk ohälsa och män med utagerande beteende. Vi har i uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda vårdbehov. Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Hornös två psykologer är en gemensam resurs för hela verksamheten. Detta innebär att man som psykolog arbetar på uppdrag av samtliga avdelningar inom institutionen. Psykologernas primära uppdrag är utredning, kartläggning och bedömning av klienter. Våra utredningsfrågeställningar berör ofta neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, missbruk och psykiatrisk samsjuklighet, dvs dubbeldiagnoser samt behandlingsplanering utifrån detta. I uppdraget finns även att arbeta med suicidprevention samt fokuserade behandlingsinterventioner med klienter. Vi deltar även i behandlingskonferenser och håller i utbildning av personal. På Hornö har du ett nära samarbete med psykologkollegor samt andra arbetsgrupper inom LVM-vården. Det är av vikt att du är en person med god samarbetsförmåga som har intresse av att arbeta tillsammans med olika yrkesgrupper.Kvalifikationer
Psykologlegitimation. Körkort och tillgång till bil är ett krav. Den vi söker är intresserad av neuropsykologi, beroende, psykiatri, forensisk psykologi och samsjuklighet. Erfarenhet av att ha jobbat inom slutenvård såsom psykiatri, kriminalvård, missbruksvård eller liknande är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att lyckas i ditt arbete har du en grundmurad positiv människosyn och är ödmjuk. Du har lätt att ta initiativ och är van att ta ansvar för, planera och avgränsa ditt arbete. Du har också förmåga att skapa yrkesmässiga relationer, trygghet och stabilitet. Du är motiverad att hjälpa klienter i en utsatt livssituation och du delar SiS värdegrund, att vara en plats för förändring.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 26 november 2025.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
