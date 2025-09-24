Psykolog
Region Jämtland Härjedalen, Hammarstrands hälsocentral / Psykologjobb / Ragunda Visa alla psykologjobb i Ragunda
2025-09-24
, Sollefteå
, Kramfors
, Ånge
, Timrå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Hammarstrands hälsocentral i Ragunda
Välkommen till Hammarstrand!
Hammarstrand är naturskönt beläget vid Indalsälven och här finns; vandringsleder skidspår, slalombacke, butiker, café, löpslingor, förskola och låg-, mellan- och högstadieskola. Hammarstrand ligger ca 10 mil från Östersund och 11 mil från Sundsvall. Till Östersund fungerar det att busspendla. I närområdet finns många vackra byar med goda möjligheter att både hyra och köpa hus till en rimlig kostnad. Här är det både enkelt och gott att leva! Det finns även möjlighet till älg- och småviltsjakt i Ragunda för dig om du skulle vara intresserad.
Hammarstrands hälsocentral har fast personal och här arbetar läkare, barnmorska, distriktssköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, rehabkoordinator samt fysioterapeuter. Här finns ca 3650 patienter listade. I Hammarstrand finns en ambulansstation med en dygnsbemannad bil. Stuguns hälsocentral har även den fast bemanning med både läkare, sköterskor och undersköterska. Övriga kategorier bemannas från Hammarstrand några dagar i vecka. Här är ca 1100 patienter listade. Dessutom finns det en välfungerande distriktssköterskemottagning i Bispgården.
Personalen på Hammarstrands hälsocentral är aktiva i nära vård omställningen och i minst tre år till finns goda finansiella möjligheter att prova nya arbetssätt och fortsätta ställa om till framtidens krav och utmaningar. Vi har ett gott samarbete med kommunen det gör arbetet lätt och roligt.Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Att arbeta hos hos innebär att du kommer ha nära samarbete med sjuksköterskor och läkare du kommer att bli en del av den psykosociala mottagningen (PSM) som består av psykolog, kurator och rehabkoordinator.
Förutom att genomföra vissa utredningar och behandlingar så kommer du även ha stöd- och krissamtal. Du kommer även arbeta med remissunderlag och ha samarbete med psykiatrin i Östersund.Kvalifikationer
Legitimerad psykolog gärna med KBT inriktning. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277890". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Hammarstrands hälsocentral Kontakt
Enhetschef
Malin Robertsson Bly malin.robertssonbly@regionjh.se +46696682535 Jobbnummer
9523442