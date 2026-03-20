Provtagare, drogtester på arbetsplatser, Västerås

2026-03-20
Jobbar du deltid, bor i Västerås med omnejd, är bekväm med att jobba med strikta rutiner och vill bidra till drogfria arbetsplatser? Vi behöver en resurs till vårt team! Är du sjukvårdsutbildad eller har annan relevant erfarenhet så erbjuder vi möjlighet till ett varierande och givande extrajobb utöver ordinarie arbete.Vi söker dig som vill göra skillnad och arbeta med förebyggande åtgärder för säkra, friska och hållbara arbetsplatser ute i vårt samhälle!
Om Ljung & Sjöberg
Ljung & Sjöberg är specialister på att förebygga, upptäcka och hantera alkohol- och drogproblem, spelberoende och medberoende på arbetsplatsen.
I över 20 år har vi stöttat HR, chefer och medarbetare i att skapa trygga och hållbara arbetsmiljöer - med fokus på förändring, ansvar och omtanke. Ljung & Sjöberg grundades ur personliga erfarenheter och en gemensam insikt att många chefer står ensamma i svåra situationer, utan rätt stöd för att agera. Det blev startpunkten för vårt arbete - att ge arbetsgivare kunskap, mod och struktur för att kunna hantera beroendeproblematik på ett omtänksamt och effektivt sätt.
Vad vi gör
Vi erbjuder policy- och handlingsplan, rådgivning- och chefshandledning, utbildningar, arbetsplatstester, medicinska utredningar och rehabilitering samt behandlingshem som stärker trygghet och hållbarhet på arbetsplatsen. Vårt fokus ligger på förebyggande insatser och på att ge arbetsgivare verktyg för att tidigt identifiera och agera vid beroenderelaterade problem. Varje år utbildar vi tusentals chefer och medarbetare och genomför tiotusentals slump-, nyanställnings- och incidenttester. Vi erbjuder evidens- och manualbaserad medicinsk utredning och behandling av alkohol-, drog-, spel- och medberoendeproblematik - i en obruten kedja från första oron till en fullt rehabiliterad medarbetare.
Arbetsuppgifter
Som provtagare utför du på uppdrag drogtester ute hos företag. De drogtestmetoder Ljung & Sjöberg erbjuder är urin, saliv och utandning. Drogtesterna utförs enligt chain of custody med strikta rutiner och aktuella föreskrifter på arbetsplatser. Vi tillhandahåller utbildning.
Drogtester genomförs alla dagar i veckan och på alla tider av dygnet.
Antalet provtagningar varierar beroende på antal kunder i det geografiska området du verkar i. I detta fall handlar det om 1-3 tillfällen per månad. Arbetstiderna förläggs i samråd med kund och provtagare. Möjlighet att påverka arbetstider finns. Provtagningstillfällen med kortare varsel kan förekomma, varför det är bra att kunna vara flexibel.Publiceringsdatum2026-03-20Kvalifikationer
Med anledning av uppdragets natur ser vi att du som person har följande egenskaper:
Du har förmåga att arbeta självständigt och är utåtriktad. Det är viktigt att du är strukturerad, effektiv och stresstålig. Du är van att hantera människor, är trygg och tydlig i din kommunikation. Integritet är ett ledord för dig.
Krav - Minst gymnasieutbildning
• Hantera digitalteknik och har datavana
• Språk- Svenska och engelska
Körkort B - egen bil
Sista ansökningsdag, 20 april 2026 Urval sker löpande
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning Anställningens omfattning: Deltid Tillträde: Snarast möjligt Löneform: Timlön Sysselsättningsgrad: 1-3 tillfällen per månad Ort: Västerås med omnejd Län: Västmanland
Frågor kring tjänsten besvaras av Lisa Hedin, 070-283 70 30 Så ansöker du
