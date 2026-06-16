Provningsingenjör till Husqvarna AB
Framtiden i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Jönköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Jönköping
2026-06-16
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, Aneby
, Habo
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Vill du vara med och säkerställa kvaliteten i några av marknadens mest välkända utomhusprodukter? Hos Husqvarna får du en bred och utvecklande roll där testning, analys och produktutveckling står i fokus.
Om rollen
Som provningsingenjör hos Husqvarna arbetar du med testning och verifiering av handhållna bensindrivna produkter såsom grästrimmers, röjsågar, lövblåsare, häcksaxar och motorsågar. Du planerar, genomför och följer upp hållfasthets-, funktions- och prestandatester för att säkerställa att produkterna uppfyller krav på kvalitet och funktion innan lansering. Arbetet innefattar både laboratorie- och fältprovning samt analys, dokumentation och rapportering av testresultat.
Du utvecklar även testmetoder, mätsystem och datainsamlingsmetoder samt bygger och anpassar fixturer och provriggar. Rollen innebär nära samarbete med konstruktörer, projektteam och specialistfunktioner inom R&D, där du bidrar med teknisk verifiering genom hela produktutvecklingsprocessen.
Om dig
Vi söker dig som har en teknisk utbildning inom exempelvis maskinteknik, mekatronik eller elektroteknik, alternativt har förvärvat motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet. Du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift. Som person trivs du med att kombinera praktiskt arbete med analys och dokumentation. Du arbetar strukturerat och noggrant, samtidigt som du är flexibel och har lätt för att anpassa dig när förutsättningar och prioriteringar förändras. Du uppskattar samarbete och känner dig trygg i en utvecklingsmiljö där du har många kontaktytor och möjlighet att påverka både produkter och arbetssätt.
Skallkrav för tjänsten:
• Kandidat- eller Masterexamen inom elektronik, fysik, mikrovågsteknik eller motsvarande
• Praktiskt och teoretiskt teknikintresse
• Flytande engelska i både tal och skrift
Om Husqvarna AB
Husqvarna Group är ett internationellt bolag med anrik historia inom produktutveckling sedan 1689. Idag är de världsledande inom utomhusprodukter för grönytor inom både privat & offentlig sektor. Husqvarna Group besitter en stark innovationsfilosofi och de efterlever sin företagskultur genom att fokusera på individer, hållbarhet & mångfald.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För tjänsten som provningsingenjör kommer du vara anställd genom oss på Framtiden och arbeta som konsult hos Husqvarna för att sedan ha mycket goda möjligheter att gå över till en anställning direkt hos Husqvarna AB.Publiceringsdatum2026-06-16Anställningsvillkor
Startdatum: Omgående/enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placeringsort: Huskvarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52774_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
561 02 HUSKVARNA Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
William Henriksson william.henriksson@framtiden.com Jobbnummer
9966009