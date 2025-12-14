Provningsingenjör
2025-12-14
Provningsingenjör till Outokumpu i Degerfors
Har du ett intresse för kvalitet, provning och ständiga förbättringar? Vi på Outokumpu i Degerfors söker nu en driven och noggrann ingenjör som vill vara med och säkerställa att vårt rostfria stål håller högsta kvalitet. Om du motiveras av att arbeta i en tekniskt avancerad och hållbar produktionsmiljö - då kan detta vara rätt utmaning för dig!
Om rollen
Som Provningsingenjör kommer du att ha en central roll i vårt provningslaboratorium, där vi testar våra produkter med avseende på korrosionsmotstånd, mekaniska och metallurgiska egenskaper. Du ansvarar för att våra processer följer gällande standarder och krav enligt ISO 17025, aktuella STAFS-föreskrifter och andra styrande metoder.
I nära samarbete med labbchefen och dina kollegor leder och deltar du i arbetet med ständiga förbättringar, arbetsmiljö och säkerhet i laboratoriet.
Exempel på arbetsuppgifter
• Delta aktivt i Outokumpus säkerhetsarbete
• Säkerställa och vidareutveckla vår ackreditering enligt ISO 17025
• Metodutveckling och förbättring av provningsrutiner
• Delta i interna och externa revisioner
• Hantering av avvikelser och kundreklamationer
• Driva och delta i förbättringsprojekt inom kvalitet och säkerhet
Vem är du?
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du har en eftergymnasial ingenjörsutbildning inom materialteknik, provningsteknik, metallurgi eller motsvarande. Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Arbete i ackrediterad verksamhet (ISO 17025)
• Kvalitetssäkring och förbättringsarbete inom industri
• Arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor
Vi söker dig som:
• Har ett starkt driv och kvalitetsmedvetande
• Trivs med att samarbeta och bidra till gemensamma mål
• Är noggrann, analytisk och kundfokuserad
• Har god IT-vana och intresse för tekniska system
• Har ett genuint intresse för metallurgiska processer och industriell produktion
• För tjänsten krävs att du behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift.
Varför Outokumpu?
På Outokumpu främjar vi mångfald, jämlikhet och inkludering. Vi strävar efter att alla våra medarbetare ska känna sig välkomna och ha lika möjligheter att utvecklas inom företaget. Du blir en del av ett globalt företag med starkt fokus på hållbarhet och innovation.
I den här rollen erbjuder vi en lön mellan 42 000 - 50 000 SEK/månad, baserat på faktorer som utbildning, erfarenhet, kompetens och geografisk placering. Vänligen kontakta ansvarig Talent Acquisition Partner för mer information.
Intresserad?
Låter det här som din nästa utmaning? Skicka in din ansökan senast den 31 december 2025. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Frågor?
Har du frågor om tjänsten eller din ansökan? Kontakta gärna: · Robert Selegård, rekryterande chef, robert.selegard@outokumpu.com
Adis Martinovic, Talent Acquisition Partner, adis.martinovic@outokumpu.com
Fackliga representanter: · Unionen - Tommy Nordell, tommy.nordell@outokumpu.com
· Sveriges Ingenjörer - Albin Karlsson, albin.karlsson@outokumpu.com
