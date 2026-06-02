Projektstöd Stationer
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett hållbart samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi Projektstöd som vill vara med på resan! Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
I din roll som projektstöd har du ett viktigt ansvar i att stödja och avlasta projektledningen med framförallt ekonomiska och administrativa arbetsuppgifter. I denna tjänst är det viktigt att du är nyfiken och vill hitta lösningar till problem. Du stöttar avdelningen genom hela projektprocessen, från uppstart till avslut, och har förmågan att strukturera upp ditt eget arbetssätt.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
Löpande ekonomisk hantering i projekten
Implementering av nytt ekonomisystem, SAP S/4HANA
Faktura- och dokumenthantering
Avtalstolkning
Skapa och upprätthålla rutiner
Delta i dialoger med kunder och entreprenörer
Kravspecifikation
Vi söker dig som kombinerar affärsinsikt med stark analytisk förmåga och en tydlig kommunikationsstil. I rollen hanterar du flera parallella projekt, vilket ställer krav på din förmåga att skapa struktur och prioritera i ditt arbete. Du samverkar med flera olika parter och vi lägger stor vikt vid din kommunikativa förmåga – du vågar utmana och agerar alltid professionellt.
Vi vet att du kommer utvecklas tillsammans med oss. Men vi ser gärna att du redan har:
Minst en avklarad 3-årig relevant gymnasial utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Tidigare arbetat med ekonomiskt och/eller administrativt arbete där du självständigt har hanterat rapportering, uppföljning, fakturering, avtal och allmän projektadministration
God kunskap i svenska och engelska i både tal och skrift
Är en van datoranvändare och skicklig på att söka och värdera information
Har erfarenhet av och är bekväm med att arbeta i systemet SAP samt Power BI
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från entreprenadbranschen, förmåga att kunna arbeta i vårt ärendehanteringssystem BÄST och om du har tidigare erfarenhet av SAP S/4 HANA.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett hållbart liv.
Placeringsort: Örnsköldsvik, Sundsvall eller Bispgården
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Jakob Brattemo, jakob.brattemo@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Kajsa Loman, kajsa.loman@vattenfall.com
.
Fackliga representanter är Torbjörn Blom (Akademikerna), Magnus Tjergefors (Ledarna), Johan Larsson (SEKO) och Christel Karlsson (Unionen). Du når samtliga via Vattenfalls växel, 08 739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast 14 juni 2026. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
